Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещен выезд из ДНР и ЛНР

© KM.RU, Артем Чернов

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о проведении всеобщей мобилизации в республиках.

Запрещается выезд из республик мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Глава ЛНР Леонид Пасечник указом разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у предприятий и граждан.

"Государственным органам Луганской Народной Республики… обеспечить осуществление комплекса мероприятий по переводу экономики…, исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Народной милиции…, других воинских формирования и органов… на организацию и состав военного времени", - цитирует документ РИА Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении призвал мужчин, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты.

"Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей", - сказал он.

Накануне главы ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан - женщин, детей и людей пожилого возраста - в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.02.2022, 21:36
    Гость: За 8 лет люди поняли, что

    что власовский хрен не слаще бандеровского.
    Одного они ещё не поняли, что надо русским и украинцам объединятся и вместе начать борьбу и освобождение от власовцев и бандеровцев, от жуликов и воров, разграбивших и в России и на Украине общенародную собственность.

  5. 19.02.2022, 20:53
    Гость: Это была освободительная война

    Стишок не уместен.Там дети бежали НА фронт,а не С ФРОНТА.

Все комментарии (40)
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