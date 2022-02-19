Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещен выезд из ДНР и ЛНР

11:35 19.02.2022

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о проведении всеобщей мобилизации в республиках.

Запрещается выезд из республик мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Глава ЛНР Леонид Пасечник указом разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у предприятий и граждан.

"Государственным органам Луганской Народной Республики… обеспечить осуществление комплекса мероприятий по переводу экономики…, исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Народной милиции…, других воинских формирования и органов… на организацию и состав военного времени", - цитирует документ РИА Новости.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении призвал мужчин, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты.

"Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей", - сказал он.

Накануне главы ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан - женщин, детей и людей пожилого возраста - в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева.