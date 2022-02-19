Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещен выезд из ДНР и ЛНР
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о проведении всеобщей мобилизации в республиках.
Запрещается выезд из республик мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.
Глава ЛНР Леонид Пасечник указом разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у предприятий и граждан.
"Государственным органам Луганской Народной Республики… обеспечить осуществление комплекса мероприятий по переводу экономики…, исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Народной милиции…, других воинских формирования и органов… на организацию и состав военного времени", - цитирует документ РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении призвал мужчин, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты.
"Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей", - сказал он.
Накануне главы ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан - женщин, детей и людей пожилого возраста - в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главное что бы была Родина, а не место проживания.
А они стали заложниками игр теперь будут пытаться в окопы засунуть
что власовский хрен не слаще бандеровского.
Одного они ещё не поняли, что надо русским и украинцам объединятся и вместе начать борьбу и освобождение от власовцев и бандеровцев, от жуликов и воров, разграбивших и в России и на Украине общенародную собственность.
В каком месте она гражданская?
Стишок не уместен.Там дети бежали НА фронт,а не С ФРОНТА.