Бастрыкин поручил завести дело после гибели двух мирных жителей в ЛНР

13:22 20.02.2022

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье поручил завести уголовные дела из-за предполагаемых атак Вооруженных сил Украины на позиции ЛНР и гибели мирных жителей непризнанной республики. Об этом говорится в релизе на сайте ведомства.

Глава СК потребовал от подчиненных «провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего и зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса».

«Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г. р., а также получили повреждения жилые дома», — отмечается в релизе.

Ранее в ЛНР сообщили, что военные из 79-й военно-штурмовой бригады при поддержке артиллерии форсировали реку Северный Донец, после чего вступили в бой с силами Народной милиции около села Пионерское. Произошла перестрелка, после которой украинские военные отступили, указали в ведомстве, однако по итогам столкновения оказались разрушены пять жилых домов, погибли два мирных жителя. Какого-либо независимого подтверждения этой информации не было, в Киеве отрицают обвинения в нарушении режима прекращения огня.