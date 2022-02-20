Бастрыкин поручил завести дело после гибели двух мирных жителей в ЛНР

© KM.RU, Филипп Киреев

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье поручил завести уголовные дела из-за предполагаемых атак Вооруженных сил Украины на позиции ЛНР и гибели мирных жителей непризнанной республики. Об этом говорится в релизе на сайте ведомства.

Глава СК потребовал от подчиненных «провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего и зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса».

«Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г. р., а также получили повреждения жилые дома», — отмечается в релизе.

Ранее в ЛНР сообщили, что военные из 79-й военно-штурмовой бригады при поддержке артиллерии форсировали реку Северный Донец, после чего вступили в бой с силами Народной милиции около села Пионерское. Произошла перестрелка, после которой украинские военные отступили, указали в ведомстве, однако по итогам столкновения оказались разрушены пять жилых домов, погибли два мирных жителя. Какого-либо независимого подтверждения этой информации не было, в Киеве отрицают обвинения в нарушении режима прекращения огня.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.02.2022, 21:18
    Гость: опа на !

    Атаки предполагаемые, независимого подтверждения информации (дезинформации) нет ! Зато уголовное дело - реальное. Это по нашему, по бастрюкински !

  3. 20.02.2022, 20:57
    Гость: stalker

    Было заявлено, что пара выпущенных ВСУ снарядов упали на нашу территорию. Как отреагировала РФ ? Возбудила очередное уголовное дело. Как отреагировал бы Израиль ? Вдарил бы ракетами туда, откуда снаряды прилетели. Делайте выводы.

  4. 20.02.2022, 20:28
    Гость: ответ

    Так как пишут про ваши манёвры на своей територии , что хотим то и делаем.
    Так и ВСУ ещё не забываем что 100 тыс армия тоже под границей стоит .

  5. 20.02.2022, 17:10
    Гость: Гость

    А озабоченность, озабоченность-то выразили? А то я прям волнуюсь, вдруг забыли?

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