Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине

19:11 20.02.2022

Сегодня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, который длился около двух часов.

Президент России в ходе разговора выразил серьёзную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе и отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание Макрона на происходящую накачку Украины странами НАТО современным оружием, что подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса, от чего страдают мирные жители ДНР и ЛНР, "которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов".

Кроме того, "Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений", говорится в сообщении Кремля.

По сообщению Елисейского дворца, во время телефонных переговоров лидеры России и Франции договорились организовать встречу трехсторонней контактной группы по Украине, пишет РБК.

Встреча необходима для того, чтобы все заинтересованные стороны "подтвердили свою приверженность прекращению огня" на линии соприкосновения.

Кроме того, Путин и Макрон договорились возобновить работу в нормандском формате "на основе обменов мнениями и предложений, сделанных Украиной в последние дни", сообщили в представительстве французского президента.

Стороны также согласились, что необходимо добиваться дипломатического решения нынешнего кризиса на востоке Украины.

После разговора с Путиным Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.