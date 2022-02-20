Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Украине

Сегодня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, который длился около двух часов.

Президент России в ходе разговора выразил серьёзную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе и отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание Макрона на происходящую накачку Украины странами НАТО современным оружием, что подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса, от чего страдают мирные жители ДНР и ЛНР, "которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов".

Кроме того, "Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений", говорится в сообщении Кремля.

По сообщению Елисейского дворца, во время телефонных переговоров лидеры России и Франции договорились организовать встречу трехсторонней контактной группы по Украине, пишет РБК.

Встреча необходима для того, чтобы все заинтересованные стороны "подтвердили свою приверженность прекращению огня" на линии соприкосновения.

Кроме того, Путин и Макрон договорились возобновить работу в нормандском формате "на основе обменов мнениями и предложений, сделанных Украиной в последние дни", сообщили в представительстве французского президента.

Стороны также согласились, что необходимо добиваться дипломатического решения нынешнего кризиса на востоке Украины.

После разговора с Путиным Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.02.2022, 00:33
    Гость: Ceburec

    Пyтин,не вeдись на их угрозы и посулы-вся эта западная шoбла русофобов нам враги вечные!Надо все сделать быстро и выйти на границу 1939 года по Збручу и Днестру.Ведь натовцы,ликвидировав результаты нашей победы в 1945 году-18 лет назад вышли на границу 1939 года в Прибалтике.Теперь наш черед!Всех недовольных-на не нашу Западенщину.Донбасс по пyти Крыма.Остальное делится на Новороссию и Малороссию-республики в составе РФ.И Белоруссию туда же.И мы будем непобедимыми вовек!

  3. 21.02.2022, 00:02
    Гость: Емеля

    Такого пустого говоруна со времен Ивана Грозного в Кремле ещё не было. Когда уже он наговорится и перейдёт к военно-техническим мерам? Похоже никогда!

  4. 20.02.2022, 23:56
    Гость: Чушь собачья!

    Ну сколько можно со всяким дерьмом толочь воду в ступе? Путин тоже поражает своей мелкотой, а казался умным! Хватит болтать, начинай что-то делать!

  5. 20.02.2022, 23:47
    Гость: Макрону срочно.

    Товарищ Макрон!Помоги!
    "Нет еды и туалетов: беженцы из ДНР жалуются на отсутствие условий в Ростовской области
    Беженцы из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которые со вчерашнего вечера эвакуируются с территории ДНР по решению властей, жалуются, что не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов и возможности вернуться домой у них нет. Об этом сообщил корреспондент Znak.com с украинско-российской границы в Ростовской области.
    По его информации, около 30 автобусов с 1 тыс. беженцев привезли в поселок Красный десант, где находится много детских лагерей и санаториев, куда планировалось селить приезжающих из ДНР и ЛНР. На границе с Ростовской областью образовалась пробка порядка 20 км.
    Среди беженцев очень много матерей с грудными детьми, которым не предоставили ни еды, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений."

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