Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит

08:50 21.02.2022

Президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести двусторонний саммит. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление Елисейского дворца, обе стороны согласились на данное предложение.

"Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита", - в частности говорится в сообщении.

Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече 24 февраля по гарантиям безопасности.

Подчеркивается, что проведение саммита возможно только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает.

19 февраля Блинкен заявил, что позиция России в ответе по предложениям Вашингтона относительно безопасности в Европе противоречит ключевым принципам США. В частности, речь идет о необходимости прекратить политику открытых дверей НАТО и вернуть альянс к позициям 1997 года.

В этот же день посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что утверждения Вашингтона об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить ее предложения по безопасности в Европе.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад пока не воспринимает предложения России о гарантиях безопасности. При этом он указал, что западные партнеры сформулировали ряд предложений по вопросам европейской безопасности, которые Россия не против обсуждать.