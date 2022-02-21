Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит
Президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести двусторонний саммит. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление Елисейского дворца, обе стороны согласились на данное предложение.
"Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита", - в частности говорится в сообщении.
Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече 24 февраля по гарантиям безопасности.
Подчеркивается, что проведение саммита возможно только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает.
19 февраля Блинкен заявил, что позиция России в ответе по предложениям Вашингтона относительно безопасности в Европе противоречит ключевым принципам США. В частности, речь идет о необходимости прекратить политику открытых дверей НАТО и вернуть альянс к позициям 1997 года.
В этот же день посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что утверждения Вашингтона об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить ее предложения по безопасности в Европе.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад пока не воспринимает предложения России о гарантиях безопасности. При этом он указал, что западные партнеры сформулировали ряд предложений по вопросам европейской безопасности, которые Россия не против обсуждать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что непонятно..
а какое отношение сша и франция имеют к Русским землям?!
сша вообще наоходятся на противополжной стороне Планеты!!!
а франция на противоположно конце европы.
КАКОЕ Право и них Диктовать Русским как распоряжаться Своей Территорией?
это Абсурд, который давно пора кончать.
войа на украине Организована сша и ес - какие еще переговоры могут быть с Интервентами?
ОЧЕРЕДНАЯ ТУСОВКА,ДВУХ "ЗВЕЗДУНОВ"?! ДЛЯ ЧЕГО?!ЕСЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ "ГАЛОЧКИ"!ТУФТА ФРАНЦУЗСКАЯ!
Уже понятно что Кремль пока не в силах подкрепить свой ультиматум реальными делами и чтобы отрезвить лидеров НАТО нужно время для размещения наступательного оружия вблизи стран НАТО. Пусть лидеры стран НАТО встречаются с Путиным надеясь утопить словами и пустыми обещалками желание Кремля обезопасить РФ от тихой оккупации нашей страны новыми агрессорами и поэтому пусть болтают что хотят. Думаю наш президент сыт по горло этой пустопорожней говорильней и наверно отдал приказ Генштабу о разработке и осуществления шагов по обеспечению безопасности России. Но если это не так,то нас ожидают очень тяжелые времена и даже война с НАТО. Надо успеть с ответкой и тогда уже нью гитлеры-прижмут хвосты если им жизнь дорога.
Так некогда этой ерундой заниматься - на учениях все.
Байден "благословил" ОДНОПОЛУЮ "ЛЮБОВЬ".
Скорее всего, ликвидация КЛАССИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА и замена его на ОДНОПОЛОЕ ЧУДОВИЩЕ в принципе не может быть темой обсуждения с Путиным!