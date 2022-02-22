Рада рассмотрит проект постановления о разрыве дипотношений с Россией

В Верховную раду был внесен проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Проект внес депутат Алексей Гончаренко от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией! Сегодня срочно подал в Верховную Раду соответствующее постановление», - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны, отмечает «Газета.ru»

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отмечал, что Россия не думала о возможности разрыва дипломатических отношений с Украиной, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «нежелательным сценарием, который сделает все сложнее не только для государств, но и для народов двух стран».

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2022, 01:22
    Гость: такиминадо

    Вы выдаете желаемое за действительное, это очень похвально с точки зрения пропаганды, но чревато при планировании конкретных действий. Оружия "за счёт ЕС" не идет вообще нисколько. Помощь оружием и боеприпасами оказывают конкретные страны из своих собственных ресурсов, основные доноры - США, Великобритания, страны Балтии, Канада, Польша, Нидерланды, Чехия. И оно абсолютно кондиционное, закладываться при планировании операций на то, что оно списанное, просроченное, словом, негодное - значит, ставить своих под его удар.
    От ЕС Украине идет экономическая помощь, причем в нарастающих объемах. И тут в лидерах "локомотивы ЕС" Германия и Франция. Надеяться в свете последних событий, что эта экономическая помощь Киеву иссякнет, просто не приходится, наоборот, очевидно, что будет нарастать.

  2. 23.02.2022, 00:14
    Гость: Дипломатию

    надо сохранить. Предстоит еще мирным путем провести воссоединение семей и установка границы по областям. Европа учитывает потери от санкций и возможно будет требовать с Украины долг. Народ побежит за границу или сменит правительство. Райская жизнь в Украине не всем светит.

  5. 22.02.2022, 22:55
    Гость: Российский

    Будем продавать, как уже бывало раньше, газ Америке, а Америка Европе (ну, чтобы не возить его чёрте откуда). - не хотят дешёвый и сегодня, купят дорогой, но завтра.

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