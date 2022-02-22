Рада рассмотрит проект постановления о разрыве дипотношений с Россией

18:41 22.02.2022

В Верховную раду был внесен проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Проект внес депутат Алексей Гончаренко от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией! Сегодня срочно подал в Верховную Раду соответствующее постановление», - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны, отмечает «Газета.ru»

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отмечал, что Россия не думала о возможности разрыва дипломатических отношений с Украиной, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «нежелательным сценарием, который сделает все сложнее не только для государств, но и для народов двух стран».

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.