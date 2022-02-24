Польша готовится принимать беженцев из Украины

12:28 24.02.2022

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер сообщил, что в двух регионах страны на границе с Украиной власти разворачивают пункты приема беженцев.

«В течение ближайших нескольких часов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах у польско-украинской границы появятся распределительные пункты», - цитирует его слова ТАСС со ссылкой на радио Plus.

По информации представителя МВД, данные шаги являются началом реализации заранее подготовленного плана, который предполагает прием беженцев и их дальнейшее распределение по другим регионам страны. Всего таких пунктов будет восемь.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции. При этом он отметил, что в планы Москвы оккупация украинских территорий не входит.