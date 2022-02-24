Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

06:22 24.02.2022

Президент России Владимир Путин объявил о принятии решения по проведению специальной военной операции в Донбассе. Об этом глава государства заявил в специальном обращении к россиянам утром 24 февраля.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.

Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ, но при этом будет стремиться к демилитаризации Украины. Россия, как заявил Путин, не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Киева.

НАТО, как подчеркнул Путин, приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.