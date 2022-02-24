Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин объявил о принятии решения по проведению специальной военной операции в Донбассе. Об этом глава государства заявил в специальном обращении к россиянам утром 24 февраля. 

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.

Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ, но при этом будет стремиться к демилитаризации Украины. Россия, как заявил Путин, не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Киева. 

НАТО, как подчеркнул Путин, приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.02.2022, 10:48
    Гость: из киева

    Запомните этот день, россияне - сегодня ваша страна окончательно выпала из цивилизации. Она уже никогда не будет прежней. И вы будете первыми, кто это почувствует на себе. Для мира сегодня Россия стала большой КНДР с соответствующим отношением к ней.

  3. 24.02.2022, 10:48
    Гость: Петр

    Украинцы, видать, не знают пословицы "Не буди лихо, пока оно тихо." Слишком уж обнаглели. Вот и доигрались.

  4. 24.02.2022, 10:45
    Гость: Надо же

    Поправь свои напоминания на беспредельную лживость пропаганды, которую весь мир наблюдает, раскрыв рты. А воевали с ними советы до середины 50-х.

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