Украина разрывает дипломатические отношения с Россией

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией. Об этом в обращении к украинцам заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там не думали в Москве. Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть - пора выходить на протесты против войны с Украиной", - приводит слова Зеленского издание "Страна.ua".

Ранее президент Украины объявил о введении военного положения на территории всей страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.02.2022, 18:52
    Гость: теракт будет

    Вот как я и говорил. что будет большая провокация украино-американская. Что могут взорвать АЭС и сказать что это Россия. Переоденут в русских и снимут на видео. А может и еще застрелят для верности и паспорта подбросят. Вот похоже выбор пал на остатки Чернобыльской АЭС.

  3. 24.02.2022, 18:30
    Гость: Анна

    Да ладно если б выиграла ведьма Киллари выборы 2016г.,точно бы была бы Третья мировая.

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