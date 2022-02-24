Киев предложит Анкаре закрыть проливы в Черном море для кораблей России

Киев попросит Анкару рассмотреть возможность закрыть России доступ к черноморским проливам в случае начала военных действий против Украины, пишет РБК со ссылкой на заявление украинского посла в Турции Василия Бондара.

По словам дипломата, корабли ВМФ России представляют «большую опасность» для Киева.

Суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы восстановила Конвенция Монтрё от 1936 года. Документ предусматривает свободный проход торговых судов через проливы (им не приходится платить за транзит через турецкую территорию).

В случае войны, в которой участвует турецкая сторона, она может перекрывать проливы для страны, с которой она воюет, а также для любых военных кораблей. В документе говорится также, что Анкара имеет право на те же действия, если посчитает, что ей угрожает опасность.

Накануне Путин поговорил по телефону с турецком коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Анкаре сообщили, что Эрдоган не признает шаги, «направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины». Он также подчеркнул, что военный конфликт на Украине не принесет пользы никому, и заявил, что Турция из-за этого придает большое значение дипломатическим переговорам.

23 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны украинской армии. Они заявили, что Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии соприкосновения и получает военную поддержку от США и других западных стран. Помощь ДНР и ЛНР запросили в рамках договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.02.2022, 10:50
    Гость: Бобёр

    Сегодня в 4 часа утра, после двухмесячного объявления войны, с опозданием на 8 лет, по Украине нанесен Российский удар.
    Ржу не могу.
    Осталось только выложить в ролики дымящийся Исландский вулкан и ядурный испытания 60-х годов.

  3. 24.02.2022, 10:39
    Гость: Турция перекроет и ей перекрою

    Что же Турции перекроют, ась? Теряюсь в догадкапх.

    при чем тут

    "огромные массы тюркских народов и народностей проживающих на ьерритории РФ и стран ОКДБ."

    Казахи, киргизы и таджики это ТУРКИ?
    Из ваших дешевых понтов ничегощеньки непонятно.

  4. 24.02.2022, 10:36
    Гость: А я почему то уверен

    Что в таком случае в России останется только бункер , из которого оставшимся в живым , и загибающимся от радиоактивной пыли, продолжат рассказывать разные политико-исторические небылицы.

  5. 24.02.2022, 10:36
    Гость: Влад

    "заявил, что Турция из-за этого придает большое значение дипломатическим переговорам."
    Угу, что же такое непреодолимое мешает туркам вести переговоры с законно избранным президентом Сирии?

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