Лукашенко: Украина была предупреждена о возможной спецоперации России

12:22 24.02.2022

Военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации со стороны России, но не предприняло никаких шагов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.

Военное руководство Украины дважды проводило переговоры с белорусскими коллегами. Последний такой разговор состоялся после встречи президентов Белоруссии и России в Москве. Нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны.

"Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины. - Прим. ред.) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" - приводит слова Лукашенко БелТА.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о принятии решения по проведению специальной военной операции в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории государства.

"Мы вводим военное положение на всей территории страны", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также сообщалось о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.