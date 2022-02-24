Минобороны РФ объявило об уничтожении украинских авиабаз

10:17 24.02.2022

Военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, подавлены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, утверждают в ведомстве.

Украинские погранслужбы «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», добавили в ведомстве.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к согражданам глава государства заявил, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.

Ранним утром в понедельник в МВД Украины сообщили о ракетных ударах по городам страны: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны РФ ответили, что выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии. Погранслужба Украины заявляет, что российские войска при поддержке Беларуси атакуют пять областей: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую.