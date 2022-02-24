Минобороны РФ объявило об уничтожении украинских авиабаз

© KM.RU, Алексей Белкин

Военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, подавлены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, утверждают в ведомстве.

Украинские погранслужбы «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», добавили в ведомстве.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к согражданам глава государства заявил, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.

Ранним утром в понедельник в МВД Украины сообщили о ракетных ударах по городам страны: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны РФ ответили, что выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии. Погранслужба Украины заявляет, что российские войска при поддержке Беларуси атакуют пять областей: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.02.2022, 17:15
    Гость: вот видишь,

    ты всё подтверждаешь - запрос на ввод войск давно уже был. а насчет "УКРАИНСКОЙ" территории, ты потерял её в 2014-м, совервшив атиконституционный переворот. начиная с того момента любая составная единица (Крым, Донбасс) получили полное право не подчиниться незаконной власти, и самим определить свою дальнейшую судьбу.
    даже американцы это отлично понимают, с логикой у них всё в порядке, и поэтому спасать тебя не будут.

  4. 24.02.2022, 17:05
    Гость: основной факт на сегодня

    украину принуждают к миру. при этом не замечаю у себя (в отличие от вас) абсолютно никакой "тряски или дрожания".
    ...по основным фактам прошедших лет, вам очевидно, вообще возразить нечего.

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