Минобороны РФ объявило об уничтожении украинских авиабаз
Военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, подавлены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, утверждают в ведомстве.
Украинские погранслужбы «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», добавили в ведомстве.
В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к согражданам глава государства заявил, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.
Ранним утром в понедельник в МВД Украины сообщили о ракетных ударах по городам страны: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны РФ ответили, что выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии. Погранслужба Украины заявляет, что российские войска при поддержке Беларуси атакуют пять областей: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую.
Комментарии читателей Оставить комментарий
никому было жаль.
на китайские.
ты всё подтверждаешь - запрос на ввод войск давно уже был. а насчет "УКРАИНСКОЙ" территории, ты потерял её в 2014-м, совервшив атиконституционный переворот. начиная с того момента любая составная единица (Крым, Донбасс) получили полное право не подчиниться незаконной власти, и самим определить свою дальнейшую судьбу.
даже американцы это отлично понимают, с логикой у них всё в порядке, и поэтому спасать тебя не будут.
украину принуждают к миру. при этом не замечаю у себя (в отличие от вас) абсолютно никакой "тряски или дрожания".
...по основным фактам прошедших лет, вам очевидно, вообще возразить нечего.
какой он больной, но недоучка точно - ракета называется "Нептун".