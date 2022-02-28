20:55 28.02.2022

В Белоруссии завершились переговоры России и Украины по ситуации в Донбассе. Как заявил по итогам переговоров советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, Москва и Киев «наметили определенные решения», которые будут озвучены во время «второго раунда переговоров».

«Украинская и российская делегация сегодня провели первый раунд переговоров, основная цель которых — обсуждение вопроса прекращения огня и военных действий на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают в свои столицы. Стороны обсудили возможность в ближайшее время провести второй раунд переговоров, когда эти темы получат конкретную практику развития», — приводит слова Михаила Подоляка Znak.com.

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Москва и Киев во время переговоров «нашли общие точки». До следующей встречи делегации по всем переговорным позициям проведут консультации с президентами России и Украины. Следующая встреча Москвы и Киева состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Встреча российской и украинской делегаций длилась около 5 часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также с ним на переговорах присутствуют заместитель главы Минобороны России Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Украинскую строну представляют министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, народный депутат Рустем Умеров.