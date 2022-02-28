В Белоруссии завершились переговоры России и Украины
В Белоруссии завершились переговоры России и Украины по ситуации в Донбассе. Как заявил по итогам переговоров советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, Москва и Киев «наметили определенные решения», которые будут озвучены во время «второго раунда переговоров».
«Украинская и российская делегация сегодня провели первый раунд переговоров, основная цель которых — обсуждение вопроса прекращения огня и военных действий на территории Украины. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают в свои столицы. Стороны обсудили возможность в ближайшее время провести второй раунд переговоров, когда эти темы получат конкретную практику развития», — приводит слова Михаила Подоляка Znak.com.
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Москва и Киев во время переговоров «нашли общие точки». До следующей встречи делегации по всем переговорным позициям проведут консультации с президентами России и Украины. Следующая встреча Москвы и Киева состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.
Встреча российской и украинской делегаций длилась около 5 часов.
Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также с ним на переговорах присутствуют заместитель главы Минобороны России Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Украинскую строну представляют министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, народный депутат Рустем Умеров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
гораздо хуже.
В другом материале было упомянуто, что т.н. "второй раунд" переговоров (по инициативе украинской стороны, скорее всего!) может пройти на польско-белорусской границе. Империя лжи собирается устроить "фальшивый флаг", чтобы инсценировать попадание "русской ракеты", с залетом оной на территорию Польши, сопровождающееся убийством каких-то мирных жителей (возможно, съёмки уже заготовлены), чтобы активировать 5-й параграф. Нападение на Польшу им нужно, чтобы развязать полномасштабный конфликт, в т.ч. с ядерными ударами по территории России. Залет русской ракеты на Польскую территорию (т.к. эти русские ракеты, якобы, имеют проблемы с точностью наведения) анонсировал эксперт центра внешней политики Гарри Казанидис, ещё в самом начале нашей операции. Для того, чтобы реализовать эту провокацию и казус белли всего НАТО им понадобилось выманить российских переговорщиков через их украинских агентов. Отсюда возникло МЕСТО: ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКАЯ ГРАНИЦА. "Случайный" залет - это одно, а инсценировка с покушением на переговорщиков, ракетного (или с дрона, чем тоже угрожал в ООН Блинкен) удара "русской" ракеты - это другое. А если сразу "двух зайцев" - именно таков замысел империи лжи, одним ударом несколько целей, их приём. Переговорщики - расходный материал, ракета (дрон) НАТО, но визг будет, что это сделала Россия (плюс потеря переговорщиков России, компрометация высокоточного оружия, бьют по своим и т.д.)
Нужно КАТЕГОРИЧЕСКИ отказаться от МЕСТА, о фальшфлаге инфа из амер./источника.
Возможно, что не успеют. Завтра, судя по сообщениям, будут подвижки. И не по переговорам.
Не прикидывайся наивным. Пу и Зе - это лишь куколки олигархов известной национальности.
это первая попытка.