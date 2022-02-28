В ЦИК Белоруссии сообщили о принятии изменений в конституцию страны

07:35 28.02.2022

В Белоруссии состоялось голосование по принятию изменений в конституцию страны. Как сообщает ЦИК республики, по итогам голосования за принятие изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% участников референдума.

Против проголосовало 686 165 человек или 10,07%. По предварительным данным в референдуме приняли участие 78,63% граждан (5 359 471 человек). По закону решение на референдуме считается принятым, когда за него проголосовало более половины включенных в списки участников граждан. Это означает, что референдум в Белоруссии состоялся.

На референдум вынесли один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?»

Проект новой конституции был опубликован 27 декабря. Документ закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков.