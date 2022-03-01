Лукашенко рассказал о риске конфликта планетарного масштаба

13:13 1.03.2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российские войска собирались покинуть территорию его страны после учений, но Западу нужен был военный конфликт, и России не оставили выбора. При этом он выразил надежду, чтобы события на Украине не переросли в конфликт планетарного масштаба.

«Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу», - цитирует БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что эскалация военно-политической ситуации в регионе связана с усиленной милитаризацией Запада, деградацией и обесценением международных договоров.

«Финансирование национальных вооруженных сил давно перешагнуло требуемую НАТО норму в 2% от ВВП. При этом сами США увеличили военный бюджет в 2022 году почти на 4% (почти $770 млрд), Украина - до 6% от ВВП», - рассказал он.

Также он отметил стремительную украинизацию страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских.

«Трагический результат всего этого мы видим сегодня в Украине. Хотело ли это видеть большинство украинского населения? Нет. Но майдан сделал свое дело», - констатировал он.

Лукашенко при этом подчеркнул, что госпереворот был осуществлен при поддержке внешних сил. Пролилась кровь. В Донбассе началась война. Вздрогнула вся Европа.

«Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014 году, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы. Выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий. Предложили Минск для работы Трехсторонней контактной группы по просьбе России и Украины. Именно Минские договоренности остановили кровопролитие, - сказал глава белорусского государства. - Уже в октябре я предложил использовать белорусских военнослужащих, прежде всего наших пограничников, в качестве миротворческого контингента для того, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. Однако на тот момент заинтересованности в данном предложении на первом этапе не последовало. Мы вернулись к этой теме осенью 2017 года в Совете Безопасности ООН. И снова в ответ тишина».

По словам Лукашенко, Запад наоборот усилил подходы к милитаризации региона, а также втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. «Цель одна - спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня», - заметил он.

Тем временем в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. «И, заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел, - отметил Лукашенко. - Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий?»

Российское руководство также обращалось к США и НАТО с предложениями о запуске открытого диалога по вопросам безопасности, но предложения прямо или косвенно были проигнорированы. Президент России неоднократно открыто призывал уважать российские интересы в сфере безопасности. Эти призывы также остались неуслышанными, а Украину накачивали оружием и поощряли к реваншу в Донбассе. Расцвели экстремистские организации нацистского толка.

Лукашенко напомнил, что в 2020-м началась раскачка Беларуси. «Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине», - заметил он.

«Из-за усиления военной активности Вооруженных Сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации <...> И России не оставили выбора», - констатировал белорусский лидер.