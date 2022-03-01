Лукашенко рассказал о риске конфликта планетарного масштаба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российские войска собирались покинуть территорию его страны после учений, но Западу нужен был военный конфликт, и России не оставили выбора. При этом он выразил надежду, чтобы события на Украине не переросли в конфликт планетарного масштаба.

«Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу», - цитирует БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что эскалация военно-политической ситуации в регионе связана с усиленной милитаризацией Запада, деградацией и обесценением международных договоров.

«Финансирование национальных вооруженных сил давно перешагнуло требуемую НАТО норму в 2% от ВВП. При этом сами США увеличили военный бюджет в 2022 году почти на 4% (почти $770 млрд), Украина - до 6% от ВВП», - рассказал он.

Также он отметил стремительную украинизацию страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских.

«Трагический результат всего этого мы видим сегодня в Украине. Хотело ли это видеть большинство украинского населения? Нет. Но майдан сделал свое дело», - констатировал он.

Лукашенко при этом подчеркнул, что госпереворот был осуществлен при поддержке внешних сил. Пролилась кровь. В Донбассе началась война. Вздрогнула вся Европа.

«Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014 году, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы. Выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий. Предложили Минск для работы Трехсторонней контактной группы по просьбе России и Украины. Именно Минские договоренности остановили кровопролитие, - сказал глава белорусского государства. - Уже в октябре я предложил использовать белорусских военнослужащих, прежде всего наших пограничников, в качестве миротворческого контингента для того, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. Однако на тот момент заинтересованности в данном предложении на первом этапе не последовало. Мы вернулись к этой теме осенью 2017 года в Совете Безопасности ООН. И снова в ответ тишина».

По словам Лукашенко, Запад наоборот усилил подходы к милитаризации региона, а также втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. «Цель одна - спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня», - заметил он.

Тем временем в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. «И, заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел, - отметил Лукашенко. - Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий?»

Российское руководство также обращалось к США и НАТО с предложениями о запуске открытого диалога по вопросам безопасности, но предложения прямо или косвенно были проигнорированы. Президент России неоднократно открыто призывал уважать российские интересы в сфере безопасности. Эти призывы также остались неуслышанными, а Украину накачивали оружием и поощряли к реваншу в Донбассе. Расцвели экстремистские организации нацистского толка.

Лукашенко напомнил, что в 2020-м началась раскачка Беларуси. «Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине», - заметил он.

«Из-за усиления военной активности Вооруженных Сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации <...> И России не оставили выбора», - констатировал белорусский лидер.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 20:46
    Гость: Полноте,

    Конфликт идёт постоянно по усилению… в мире… Может быть идёт передел сфер влияния в мире? Прорывается глобализм? Содом и Гоморра…?

  3. 01.03.2022, 20:18
    Гость: blog2038,.

    Это естественно, мы живём в субъективном мире - у кого-то есть, у кого-то нет. Время покажет.

  4. 01.03.2022, 19:36
    Гость: Питон

    Представте если бы госпереворот в Белоруссии удался бы в 2020г и к власти пришла бы про западная оппозиция и националисты как на Украине. То сейчас бы российские войска также бы ровняли белорусские военные объекты как и на Украине. Только благодаря мудрости и мужеству Батьки удалось этого избежать.

  5. 01.03.2022, 18:59
    Гость: Попробую предвидеть будущее

    Посмотрите мультик "The Old Man of the Mountain" (1933 года). Весьма поучительно.

Все комментарии (34)
Выбор читателей
В каких границах признавать ДНР и ЛНР Москве?
СССР_Ленин_Сталин
Сумерки. О выступлении Путина и реакции на него
Укрорейх Зеленского - проект кокусов США
ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям
Избранное
В Алабино готовятся к старту «АрМИ-2021»
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
«Как 77 лет назад Москва решила «закошмарить» Киев метрополитеном»
Громыка «20 000 лет под водой»
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
Как грамотно выбрать шторы в детскую комнату?
Ударом на удар. Юбилей. Послесловие
«Моральный кодекс», 22 февраля, «Главклуб»
Владислав Шурыгин: «Происходит сбой и разрушение системы лётной безопасности. Одна из проблем – отход летчика в полёте на второй план с передачей его функций автоматическим системам»
Ловля зимнего окуня