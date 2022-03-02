Германия пообещала автоматически предоствлять украинцам убежище

Украинским беженцам не нужно проходить процедуру предоставления убежища в Германии, кроме того, они сразу получат защиту ЕС сроком до трех лет. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. 

По ее словам, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда, пишет "Коммерсант".

Управление комиссара ООН по беженцам оценивает число беженцев с Украины с 24 февраля в 660 тыс. человек. 

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что ЕС готов принять всех беженцев с Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.03.2022, 21:25
    Гость: а зачем им работать?

    На социалку будут жить и швабы содержать их будут,им не привыкать

  3. 02.03.2022, 21:21
    Гость: Российский

    Не это ли вариант ускоренного приёма украинцев в ЕС, правда без самой Украины?
    Вообще это всё напоминает приём Европой беженцев-арабов: на польской границе толпы из мужиков призывного возраста, в Молдавии эти нэзалежные ведут себя агрессивно ругаются с местными, если те отвечают им по русски и очч-енно всем недовольны - похоже, что лозунг: "весь мир с нами" меняется на более откровенный: "весь мир нам должен"

  4. 02.03.2022, 21:15
    Гость: Путник

    Хорошая новость. Теперь вся всу рванут через западную границу на бандеромобилях. И, ведь не упрекнешь!

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