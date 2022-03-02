Германия пообещала автоматически предоствлять украинцам убежище
Украинским беженцам не нужно проходить процедуру предоставления убежища в Германии, кроме того, они сразу получат защиту ЕС сроком до трех лет. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
По ее словам, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда, пишет "Коммерсант".
Управление комиссара ООН по беженцам оценивает число беженцев с Украины с 24 февраля в 660 тыс. человек.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что ЕС готов принять всех беженцев с Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нейтрализуют за неделю,они парни-горячие,долго думать не станут
На социалку будут жить и швабы содержать их будут,им не привыкать
Не это ли вариант ускоренного приёма украинцев в ЕС, правда без самой Украины?
Вообще это всё напоминает приём Европой беженцев-арабов: на польской границе толпы из мужиков призывного возраста, в Молдавии эти нэзалежные ведут себя агрессивно ругаются с местными, если те отвечают им по русски и очч-енно всем недовольны - похоже, что лозунг: "весь мир с нами" меняется на более откровенный: "весь мир нам должен"
Хорошая новость. Теперь вся всу рванут через западную границу на бандеромобилях. И, ведь не упрекнешь!
еще наш?