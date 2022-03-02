Германия пообещала автоматически предоствлять украинцам убежище

14:26 2.03.2022

Украинским беженцам не нужно проходить процедуру предоставления убежища в Германии, кроме того, они сразу получат защиту ЕС сроком до трех лет. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда, пишет "Коммерсант".

Управление комиссара ООН по беженцам оценивает число беженцев с Украины с 24 февраля в 660 тыс. человек.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что ЕС готов принять всех беженцев с Украины.