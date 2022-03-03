Молдавия подаст заявку на вступление в Европейский союз

Молдавия подает заявку на вступление в Европейский союз, заявила президент Молдавии Майя Санду на брифинге в четверг вечером в Кишиневе.

Она подчеркнула, что заявление обращено председателю Европейского Совета, президенту Франции Эммануэлю Макрону. По ее словам, заявление будет подано в ближайшие дни в Брюсселе.

"Это волеизъявление наших граждан, высказанное на выборах. В нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию нашим гражданам", - цитирует Санду "Интерфакс".

Ранее премьер Грузии подписал заявку страны о вступлении в Евросоюз. 28 февраля Украина обратилась к ЕС с просьбой о немедленном присоединении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2022, 07:20
    Гость: Куратор

    Ха-ха. Там своих попрошаек хватает. А здесь Украина и Молдова просятся - типа мы сами не местные....

  4. 04.03.2022, 00:08
    Гость: Прохожий

    Я так думаю: Молдавия обзавидовалась Украине — на Украине Россия порядок скоро наведёт, а Молдавия боится ни с чем остаться...

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