Минобороны РФ объявило режим тишины для эвакуации мирных жителей с Украины

16:23 3.03.2022

Минобороны России заявило о режиме тишины для эвакуации с Украины граждан через гуманитарные коридоры. Согласно сообщению ведомства, созданы все условия для безопасной эвакуации мирных жителей.

Также отмечается, что в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах – назревает. В целом на Украине также почти сложилась гуманитарная катастрофа.

Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Мизинцев рассказал, что из зоны проведения спецоперации Россия эвакуировала более 142,5 тыс. человек, в том числе 39 661 ребенка.

При этом отмечается, что украинские националисты препятствуют эвакуации более 6000 граждан Индии, Вьетнама и Китая из Харькова. На пунктах пропуска в Белгородской области находятся 130 автобусов, готовых вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум. Группа китайских граждан уже была обстреляна украинскими националистами при попытке самостоятельного перехода на территорию России.