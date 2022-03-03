Минобороны РФ объявило режим тишины для эвакуации мирных жителей с Украины
Минобороны России заявило о режиме тишины для эвакуации с Украины граждан через гуманитарные коридоры. Согласно сообщению ведомства, созданы все условия для безопасной эвакуации мирных жителей.
Также отмечается, что в Мариуполе назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах – назревает. В целом на Украине также почти сложилась гуманитарная катастрофа.
Жителям освобожденных населенных пунктов Херсонской, Сумской и Харьковской областям в рамках гуманитарных акций передадут 315 тонн продуктов и лекарств, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
Мизинцев рассказал, что из зоны проведения спецоперации Россия эвакуировала более 142,5 тыс. человек, в том числе 39 661 ребенка.
При этом отмечается, что украинские националисты препятствуют эвакуации более 6000 граждан Индии, Вьетнама и Китая из Харькова. На пунктах пропуска в Белгородской области находятся 130 автобусов, готовых вывезти индийских студентов и других иностранцев из Харькова и Сум. Группа китайских граждан уже была обстреляна украинскими националистами при попытке самостоятельного перехода на территорию России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
дебилизм чистой воды , мы им коридоры и переговоры , а клоун с Радой всеобщую мобилизацию.
Вороны слетелись в лице трех на свежее...
Полной глупостью подобные акции. Вопервых - это признак слабости и немощи. И это понимают и свои бойцы и враг. Вовторых - это дополнительное время для перегруппировки врага. Втретьих - это что война или кукольный театр? Какие нахрен мирные жители? Какие корридоры? Там после тридцати лет бандеровской пропаганды нету от слова совсем нормальных мирных жителей. Все там бандеровцы. Гоаорю со знанием дела - общался с бывшим своим сослуживцем по Советской Армии. Был нормальным человеком, а из года в год общаясь (по скайпу) я замечал как он превращался в реального дебила. И никакие аргументы с моей стороны на него не производили никакого впечатления. Вчетвёртых - ведение "гуманной" войны это удел сильной державы и сильной превосходяцей по силам и численности армии в несколько раз. А мы в данном случае имеем
1. Численность российской армии меньше чем украинской, а с учётом тербатов и нацбатов так и вовсе раза в два меньше.
2. Вооружение НИЧЕМ НЕ ПРЕВОСХОДИТ украинскую. Пара сотен "Калибров" и прочей беспилотной мелочи не всчёт. Даже наоборот украинская армия превосходит российскую количеством ПТУР и ПВО ближнего действия.
3. Господства в воздухе так и не удалось добиться. И по всей видимости не удасться, из-за открытой границы с Польшей. Оттуда поступают и будут поступать вооружение ПВО, ПТУР, стингеры. Более того, с территории Польши самолёты и ПВО могут сбивать российскую авиацию практически над всей Украиной, и поди разберись кто и откуда стрелял.
Тут вопрос вообще выживания.
Вы что такое говорите. Зачем это всё Китаю. Они с удовольствием будут спокойно наблюдать за ситуацией.
теперь будет получать русские ресуры со скидкой взамен отправлять ширпотреб.Может взять даже космонавта на Луну.Мне всегда была непонятна его улыбка.Теперь понял