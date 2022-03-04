Великобритания ввела санкции против Усманова и Шувалова

08:37 4.03.2022

Великобритания ввела в четверг санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Активы Усманова и Шувалова в Великобритании заморожены, им запрещен въезд в страну. Причиной введения адресных санкций против указанных лиц называются их "значительные интересы в Великобритании и тесные связи с Кремлем", пишет ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД.

Глава МИД королевства Лиз Трасс отметила, что целью введения санкций в отношении российских предпринимателей является нанесение "серьезных и подрывающих экономических последствий".

Усманов владеет особняком стоимостью £48 млн (почти $64 млн) в районе Хайгейт на севере британской столицы, еще один особняк предпринимателя находится в графстве Суррей под Лондоном. Относительно Шувалова утверждается, что он владеет двумя квартирами в центре Лондона стоимостью £11 млн (около $15 млн).

Как сообщила в четверг газета Financial Times, Великобритания рассматривает возможность конфискации имущества девяти российских предпринимателей, находящихся в королевстве под санкциями. По данным источника издания, британское правительство считает, что заморозить активы фигурантов санкционного списка недостаточно, и в настоящий момент "рассматривается возможность изъятия земли и недвижимости лиц, против которых введены санкции". Относительно возможности применения этой меры в отношении Усманова и Шувалова в релизе МИД ничего не говорится.