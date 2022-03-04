Израиль отберет у России Александровское подворье в Иерусалиме

21:00 4.03.2022

3 марта судья Иерусалимского окружного суда Мордехай Кадури принял решение отменить регистрацию прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима за Российской Федерацией.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, всего в десятках метрах от Храма Гроба Господня. После 1948 года, когда Старый город находился под властью Иордании, подворье перешло под управление «Русского православного общества Святой Земли» или ИППО. После раскола в этой организации подворье стало управляться группой Воронцова-Гофмана, а не российской версией ИППО, пишут Новые Известия.

В октябре 2017 года правительство РФ подало заявку на регистрацию прав на подворье на свое имя. В октябре 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в качестве жеста доброй воли в ответ на освобождение Наамы Иссахар начал продвижение российского запроса, постановив, что речь идет о религиозном объекте, не подпадающем под судебную или административную юрисдикцию.

Вскоре после этого инспектор регистрации недвижимости удовлетворила запрос о перерегистрации прав на подворье на имя правительства РФ на основании того, что Российская Федерация является международно признанной правопреемницей Российской империи.

Однако судья Кадури, рассматривавший апелляцию Православного общества Святой Земли, постановил, что вопрос о регистрации права на подворье, как на религиозный объект, должен решаться правительством, а не судом и не инспектором управления регистрации недвижимости, описывает события издание newsru.co.il.