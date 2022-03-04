Суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова

23:16 4.03.2022

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в пятницу, что суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

"Михалков Никита Сергеевич <...> Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому <...> Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - цитирует ТАСС сообщение Венедиктовой.

Публикация сопровождалась фотографией решения суда, согласно которому Михалкова подозревают по статье 110 УК страны - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Никита Михалков говорил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик было единственным выходом. До этого режиссер заявлял, что видит в составе идеальной России и две другие республики — Украину и Белоруссию, напоминает "Коммерсант".