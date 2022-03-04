Суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова

Никита Михалков © KM.RU, Алексей Белкин

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в пятницу, что суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

"Михалков Никита Сергеевич <...> Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому <...> Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - цитирует ТАСС сообщение Венедиктовой. 

Публикация сопровождалась фотографией решения суда, согласно которому Михалкова подозревают по статье 110 УК страны - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Никита Михалков говорил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик было единственным выходом. До этого режиссер заявлял, что видит в составе идеальной России и две другие республики — Украину и Белоруссию, напоминает "Коммерсант".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2022, 01:41
    Гость: ABCD

    Интересно было бы наблюдать, как незалежный прокурор выписывает это постановление на коленке в подвале, там ещё не разбомбили их здание? Стоило бы потратится на это. Утилизировать вместе с не залежным прокурором и самым честным судом в мире.

  2. 05.03.2022, 00:40
    Гость: Если бумаги попадут в Европу

    Его могут выкрасть и там судить. Правда, здоровье слабое.

  3. 05.03.2022, 00:26
    Гость: Дедушкин пулемет

    Никита Сергеевич, пусть они, с начало, дотянуться до каждого из нас.

  5. 04.03.2022, 23:58
    Гость: И.В.С.

    Хунтята резвятся напоследок :))
    Скоро будут судить Солнце - а зачем оно на Россию светит и греет ?!?
    Но еще чуть потом будут эти судильщики сидеть на скамье Трибунала.

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