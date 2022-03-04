Суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в пятницу, что суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины".
"Михалков Никита Сергеевич <...> Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому <...> Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск", - цитирует ТАСС сообщение Венедиктовой.
Публикация сопровождалась фотографией решения суда, согласно которому Михалкова подозревают по статье 110 УК страны - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Никита Михалков говорил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик было единственным выходом. До этого режиссер заявлял, что видит в составе идеальной России и две другие республики — Украину и Белоруссию, напоминает "Коммерсант".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно было бы наблюдать, как незалежный прокурор выписывает это постановление на коленке в подвале, там ещё не разбомбили их здание? Стоило бы потратится на это. Утилизировать вместе с не залежным прокурором и самым честным судом в мире.
Его могут выкрасть и там судить. Правда, здоровье слабое.
Никита Сергеевич, пусть они, с начало, дотянуться до каждого из нас.
бандиты прикидываются ментами - во дела..
Хунтята резвятся напоследок :))
Скоро будут судить Солнце - а зачем оно на Россию светит и греет ?!?
Но еще чуть потом будут эти судильщики сидеть на скамье Трибунала.