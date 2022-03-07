Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной

13:03 7.03.2022

Третий раунд переговоров России и Украины в Белоруссии может начаться в ближайшие часы. Они пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где проводился предыдущий раунд.

"Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации", - заявил "Интерфаксу" близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

По его словам, российская делегация уже вылетела в Белоруссию.

"Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд", - сказал он.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Тогда стороны договорились по организации гуманитарных коридорови создании спецканала связи для эвакуации мирных граждан из населенных пунктов, в которых ведутся военные действия.