Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной

Третий раунд переговоров России и Украины в Белоруссии может начаться в ближайшие часы. Они пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где проводился предыдущий раунд.

"Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации", - заявил "Интерфаксу" близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

По его словам, российская делегация уже вылетела в Белоруссию.

"Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд", - сказал он.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Тогда стороны договорились по организации гуманитарных коридорови создании спецканала связи для эвакуации мирных граждан из населенных пунктов, в которых ведутся военные действия.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.03.2022, 16:29
    Гость: ONE

    обратно соплежуи занимаются своим делом,сливая российскую армию и Россию в угоду барыгам!
    если не дожать хохлорейх сейчас,завтра НАТО займет эти территории и все повторится с начала.
    только уже без ВВП...

  4. 07.03.2022, 16:16
    Гость: Штурман

    Оба на! Песков сказал что Россия немедленно прекратит военную операцию если куевская хунта признает воссоединение Крыма,независимость ЛДЕР и внесет изменения в конституцию "Юкрейн" о вне блоковом статусе. Что это? Наивность или предательство.Может просто игра слов на публику так как хунта никогда не будет признавать Крым российским,постарается уничтожить ЛДНР и не пойдет на вне блоковый статус.Зачем предлагать то что никогда хунтой не будет выполнено. Если ради пиара,то такой выхлоп не сработает из-за того что Украина Западом предназначена тараном на Россию и всем там наплевать что говорит Песков. Запад бы услышал если бы Песков,то есть Кремль, поднял белый флаг и сдался на милость победителей.

  5. 07.03.2022, 16:15
    Гость: И этот раунд закончится ничем

    Путин в разговоре с Эрдоганом обозначил наши позиции. Они не изменились с начала операции.
    Бандеры на это не пойдут.
    Ещё нейтральный статус могут принять, денацификацию со скрипом тоже - просто переименуют нацбаты в воинские части.
    Крым нашим не признают.
    Ну лднр под каким то соусом наши сдать могут в обмен на Крым.
    Война продолжается, наши ребята дальше гибнут(

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