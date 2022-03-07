Российская делегация вылетела в Белоруссию на переговоры с Украиной
Третий раунд переговоров России и Украины в Белоруссии может начаться в ближайшие часы. Они пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где проводился предыдущий раунд.
"Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации", - заявил "Интерфаксу" близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.
По его словам, российская делегация уже вылетела в Белоруссию.
"Переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд", - сказал он.
Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Тогда стороны договорились по организации гуманитарных коридорови создании спецканала связи для эвакуации мирных граждан из населенных пунктов, в которых ведутся военные действия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
кого из этих оставшихся пристрелят?
бандеровцы отделили свою церковь, у них свой поп филарет.
обратно соплежуи занимаются своим делом,сливая российскую армию и Россию в угоду барыгам!
если не дожать хохлорейх сейчас,завтра НАТО займет эти территории и все повторится с начала.
только уже без ВВП...
Оба на! Песков сказал что Россия немедленно прекратит военную операцию если куевская хунта признает воссоединение Крыма,независимость ЛДЕР и внесет изменения в конституцию "Юкрейн" о вне блоковом статусе. Что это? Наивность или предательство.Может просто игра слов на публику так как хунта никогда не будет признавать Крым российским,постарается уничтожить ЛДНР и не пойдет на вне блоковый статус.Зачем предлагать то что никогда хунтой не будет выполнено. Если ради пиара,то такой выхлоп не сработает из-за того что Украина Западом предназначена тараном на Россию и всем там наплевать что говорит Песков. Запад бы услышал если бы Песков,то есть Кремль, поднял белый флаг и сдался на милость победителей.
Путин в разговоре с Эрдоганом обозначил наши позиции. Они не изменились с начала операции.
Бандеры на это не пойдут.
Ещё нейтральный статус могут принять, денацификацию со скрипом тоже - просто переименуют нацбаты в воинские части.
Крым нашим не признают.
Ну лднр под каким то соусом наши сдать могут в обмен на Крым.
Война продолжается, наши ребята дальше гибнут(