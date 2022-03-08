Минобороны РФ: украинские боевики удерживают 4,5 млн мирных жителей

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что украинские силы территориальной обороны насильно удерживаются более 4,5 млн мирных граждан, а также около 2000 иностранцев.

«Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 млн мирных граждан, а также около двух тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами. Продолжает поступать информация о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов», - цитирует слова Мизинцева «Интерфакс».

Также он сообщил, что с просьбой эвакуировать их в Россию уже обратились более 2,5 млн украинцев.

«В нашей базе данных с учетом истекших суток документально обработано уже 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2022, 01:34
    Гость: Влад 33

    Не знаю сколько чего.., но что бандеровцы пропускают людей только в Польшу и.., закрыв напроч коридоры в Россию- это видно и не вооруженным взглядом, вот поэтому люди и бояться идти и не выходят..((

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