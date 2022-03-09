США отказались от запрета импорта российского урана

09:25 9.03.2022

Запрет США на импорт российских энергетических продуктов не коснется урана, который необходим для атомных электростанций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Как он пояснил, такое решение Белый дом принял под давлением промышленного лобби.

Около 50% урана, который используется на американских АЭС, поставляется из России, Казахстана и Узбекистана. В Соединенных Штатах нет своего производства или переработки урана, хотя несколько предприятий заявили, что хотели бы возобновить его производство в Техасе или Вайоминге, если производители атомной электроэнергии подпишут долгосрочные контракты на поставку.

Американский бизнес в начале марта просил Байдена не запрещать импорт урана из России в ответ на ее «военную операцию» на Украине. На этом фоне голосование в Конгрессе США о запрете российских энергоносителей отложено для доработки инициативы.

8 марта американский лидер заявил, что в связи со спецоперацией РФ на Украине США запретят импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. В тот же день об отказе от закупок российских нефти и газа заявили англо-голландская компания Shell и британская BP.