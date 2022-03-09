США отказались от запрета импорта российского урана
Запрет США на импорт российских энергетических продуктов не коснется урана, который необходим для атомных электростанций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Как он пояснил, такое решение Белый дом принял под давлением промышленного лобби.
Около 50% урана, который используется на американских АЭС, поставляется из России, Казахстана и Узбекистана. В Соединенных Штатах нет своего производства или переработки урана, хотя несколько предприятий заявили, что хотели бы возобновить его производство в Техасе или Вайоминге, если производители атомной электроэнергии подпишут долгосрочные контракты на поставку.
Американский бизнес в начале марта просил Байдена не запрещать импорт урана из России в ответ на ее «военную операцию» на Украине. На этом фоне голосование в Конгрессе США о запрете российских энергоносителей отложено для доработки инициативы.
8 марта американский лидер заявил, что в связи со спецоперацией РФ на Украине США запретят импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. В тот же день об отказе от закупок российских нефти и газа заявили англо-голландская компания Shell и британская BP.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы все знаем, кто правит в Америке. Надо информировать их соплеменников на Ближнем Востоке, что если американские родственнички не прекратят, то Иран получит то, что они уже втайне имеют. Пусть поговорят со своими, не глупые ведь. А в России надо нанести встречный удар. Передать дом алкоголика в Екатеринбурге под дом детского творчества, поганой метлой из страны всяких быковых-шендеровичей, цензуру на фильмы и выступления против России, выбросить из магазинов пасквили бородатого агента влияния лженицына, восстановить советское образование, отменить ЕГЭ и болванскую систему. И т. д. И, прежде всего, вернуть идеологию. Модифицированную. Но свою. Заставить бессмысленные институты и факультеты философии разработать новую стратегию и не платить зарплату этим бездельникам до результатов. Изгнать из вузов всех, кто проходил "стажировку" на Западе, не допускать на руководящие посты тех, кто учился там, особенно в области политики и экономики. У нас страна бедная - и они будут либо воровать, либо поворачивать курс туда, где смогут снова есть в три горла, как во время "учебы" на деньги тех, кто их вербовал.
Вы с базара пишете?
Не слышали, есть такие КОНТРАКТЫ. Бывают долгосрочные контракты.
Где прописаны и учтены всякие мелочи и нюансы. За нарушение условий контракта-такие неустойки - мало не покажется.
Это не "они нам на словах обещали что-то про НАТО ...НАДУЛИ нас "
ПОЭТОМУ ТОЛЬКО СУНЬТЕСЬ...
ЭТО ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, СОГЛАСОВАННЫЙ И ПОДПИСАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТОРОН.
Американская ядерная энергетика практически полностью утратила компетенции в производстве топлива для АЭС. В результате соглашения Гор-Черномырдин в Штаты было поставлено ядерное топливо в объемах, многократно превышающих потребность, поэтому в Штатах закрыли обогатительные предприятия по производству топлива. За прошедшее время наука ушла вперед, а американцы разучились производить ядерное топливо. Более того, Росатом стал владельцем атомного рудника на территории США Uranium One. Спасибо Хиллари Клинтон, дала Росатому разрешение на приобретение стратегического предприятия.
Теперь смело можно сказать - 20 лет отставания - это навсегда.
Наука и технологии по топливу, по строительству АЭС, по "быстрым" реакторам, по переработке ОЯТ и захоронению радиоактивных отходов - это Америки унизительное отставание. Ну, работает в Штатах куча энергетических реакторов, которым нужно ядерное топливо, но произвести его Америка уже не может. Отстала Америка от России и Франции. И реакторы стареют. Короче, даже непонятно, может ли Америка сохранить в боевом состоянии ядерное оружие, потому что нет в Америке такого человека, как генерал Гровс, который стал а свое время мотором Манхеттенского проекта.
Сами понимаете, злоключения Вестингауза - это все следствие научной несостоятельности и технологической деградации ядерной отрасли США.
Нет никакого сомнения, что Америка будет и в дальнейшем плясать под российскую дудку, делая при этом грозный вид. Но, мы то знаем, как там на самом деле.
наших спортсменов =
Скоро вам не до спортсменов станет, когда ..есть нечего будет, а если будет- то не укупишь.Многие не доживут до, скажем, 2030 года , если только нас раньше не отправят в рай.
Но из-за таких как вы и нам, остальным плохо будет.
Конечно же не загнется. Ты вот слизняками прокормишься. Главное для них удобрений не надо. А без удобрений ваши фермеры немного возбудятся.
Продолжай убаюкивать себя.