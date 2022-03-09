Intel и AMD приостановили поставки в Россию
Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD официально приостановили поставки своей продукции в Россию. Об этом 9 марта пишет РБК.
Процессорами производства Intel и AMD пользуются крупнейшие российские компании для своих суперкомпьютеров. В числе таких компаний — «Яндекс», МТС, а также платформы МГУ. Чипы также используют производители компьютеров, моноблоков и систем хранения данных.
Собеседник, близкий к одному из российских производителей электроники, отметил, что ограничения не распространяются на ноутбуки и персональные компьютеры (ПК) в потребительском сегменте. «Однако все, что касается промышленного сегмента, попадает под запрет, в том числе ввоз производственного оборудования и комплектующих, что однозначно негативно скажется на производстве внутри страны», — заявил специалист.
Ранее стало известно, что машиностроительная компания General Electric заморозила деятельность в РФ на фоне событий на Украине.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Равняйтесь на беларусов. Они создали самый БОЛЬШОЙ в мире МИКРОКАЛЬКУЛЯТОР, на заводе Интеграл.
Уже тогда появились у американцев радиодальномеры на истребителях. Очень это Синам И Цинам дорого обошлось.
Ничего странного, дураку никогда в голову не придет, что он дурак. Нацисту тоже. А не "коллективный запад" ли пёр на нас в 1941? А не остались ли после 1945 все нацисты практически на тех же постах? А не спасала ли США (операция "Скрепка") самых одиозных из нацистов от суда? Запад - нацист и подельник нацистов. А вы сидите и мечтайте о "демократии".
по технологии 15-20 летней давности , и то производитель в тайвани , который уже отказался от выпуска. А сейчас отставание на 2-3 года катастрофично
.