Intel и AMD приостановили поставки в Россию

Фото с сайта Pixabay.com

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD официально приостановили поставки своей продукции в Россию. Об этом 9 марта пишет РБК.

Процессорами производства Intel и AMD пользуются крупнейшие российские компании для своих суперкомпьютеров. В числе таких компаний — «Яндекс», МТС, а также платформы МГУ. Чипы также используют производители компьютеров, моноблоков и систем хранения данных.

Собеседник, близкий к одному из российских производителей электроники, отметил, что ограничения не распространяются на ноутбуки и персональные компьютеры (ПК) в потребительском сегменте. «Однако все, что касается промышленного сегмента, попадает под запрет, в том числе ввоз производственного оборудования и комплектующих, что однозначно негативно скажется на производстве внутри страны», — заявил специалист.

Ранее стало известно, что машиностроительная компания General Electric заморозила деятельность в РФ на фоне событий на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2022, 18:38
    Гость: Стремитесь их обогнать. У вас должно получиться.

    Равняйтесь на беларусов. Они создали самый БОЛЬШОЙ в мире МИКРОКАЛЬКУЛЯТОР, на заводе Интеграл.

  2. 09.03.2022, 16:55
    Гость: Хороший пример

    Уже тогда появились у американцев радиодальномеры на истребителях. Очень это Синам И Цинам дорого обошлось.

  3. 09.03.2022, 16:39
    Гость: Старый

    Ничего странного, дураку никогда в голову не придет, что он дурак. Нацисту тоже. А не "коллективный запад" ли пёр на нас в 1941? А не остались ли после 1945 все нацисты практически на тех же постах? А не спасала ли США (операция "Скрепка") самых одиозных из нацистов от суда? Запад - нацист и подельник нацистов. А вы сидите и мечтайте о "демократии".

  4. 09.03.2022, 16:34
    Гость: Ага

    по технологии 15-20 летней давности , и то производитель в тайвани , который уже отказался от выпуска. А сейчас отставание на 2-3 года катастрофично

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