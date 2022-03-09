Intel и AMD приостановили поставки в Россию

12:42 9.03.2022

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD официально приостановили поставки своей продукции в Россию. Об этом 9 марта пишет РБК.

Процессорами производства Intel и AMD пользуются крупнейшие российские компании для своих суперкомпьютеров. В числе таких компаний — «Яндекс», МТС, а также платформы МГУ. Чипы также используют производители компьютеров, моноблоков и систем хранения данных.

Собеседник, близкий к одному из российских производителей электроники, отметил, что ограничения не распространяются на ноутбуки и персональные компьютеры (ПК) в потребительском сегменте. «Однако все, что касается промышленного сегмента, попадает под запрет, в том числе ввоз производственного оборудования и комплектующих, что однозначно негативно скажется на производстве внутри страны», — заявил специалист.

Ранее стало известно, что машиностроительная компания General Electric заморозила деятельность в РФ на фоне событий на Украине.