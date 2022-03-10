Завершились переговоры глав МИД России и Украины в Турции
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились, они продлились 90 минут, сообщает РИА Новости.
Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По итогам переговоров глава МИД Украины заявил, что переговоры с российским коллегой были тяжелыми. По его словам, на встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Киев пытался найти дипломатические решения в вопросе прекращения огня, но прогресса достичь не удалось, отметил Дмитрий Кулеба.
В свою очередь, Лавров заявил, что Россия передала украинской стороне "конкретные предложения по урегулированию", Украина взяла их в проработку и пообещала дать ответ, пишет РБК.
Глава российского МИД также заверил, что "на другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали".
Стороны в ходе переговоров подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну а герой эпоса Лаврентий и его подельники "герои"? Сдох как бешеный пес от пули русского боевого офицера в подвале,да ещё истерично плакал, становился на колени и обделался от страха.
возможно,кое-кто выполнил приказанное и теперь пора назад пятками?
А,почему не взять срочников -им же платить не надо,как контрактникам? А,по бумагам проведут,что были котрактники ,а денежки в карман,что не бывает такого в армии?
Cильно хвост России прищемили,заметно поменялась риторика и пропагандистов и руководства.
Очередной диванный генерал, расскажи лучше Шойгу или Путину.
Подумать только, какие военные таланты не находят применения. Не патриотично!