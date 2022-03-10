Завершились переговоры глав МИД России и Украины в Турции

14:07 10.03.2022

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились, они продлились 90 минут, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По итогам переговоров глава МИД Украины заявил, что переговоры с российским коллегой были тяжелыми. По его словам, на встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Киев пытался найти дипломатические решения в вопросе прекращения огня, но прогресса достичь не удалось, отметил Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, Лавров заявил, что Россия передала украинской стороне "конкретные предложения по урегулированию", Украина взяла их в проработку и пообещала дать ответ, пишет РБК.

Глава российского МИД также заверил, что "на другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали".

Стороны в ходе переговоров подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе.