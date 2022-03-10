Завершились переговоры глав МИД России и Украины в Турции

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье завершились, они продлились 90 минут, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла на полях дипломатического форума, во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По итогам переговоров глава МИД Украины заявил, что переговоры с российским коллегой были тяжелыми. По его словам, на встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Киев пытался найти дипломатические решения в вопросе прекращения огня, но прогресса достичь не удалось, отметил Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, Лавров заявил, что Россия передала украинской стороне "конкретные предложения по урегулированию", Украина взяла их в проработку и пообещала дать ответ, пишет РБК.

Глава российского МИД также заверил, что "на другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали".

Стороны в ходе переговоров  подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2022, 16:20
    Гость: Вспомним Берию?

    Ну а герой эпоса Лаврентий и его подельники "герои"? Сдох как бешеный пес от пули русского боевого офицера в подвале,да ещё истерично плакал, становился на колени и обделался от страха.

  3. 10.03.2022, 16:17
    Гость: тд-у

    А,почему не взять срочников -им же платить не надо,как контрактникам? А,по бумагам проведут,что были котрактники ,а денежки в карман,что не бывает такого в армии?

  4. 10.03.2022, 15:55
    Гость: massachusets

    Cильно хвост России прищемили,заметно поменялась риторика и пропагандистов и руководства.

  5. 10.03.2022, 15:53
    Гость: Штурман

    Очередной диванный генерал, расскажи лучше Шойгу или Путину.
    Подумать только, какие военные таланты не находят применения. Не патриотично!

Все комментарии (19)
Выбор читателей
«Остается загадкой, зачем в условиях нынешнего развития событий на Украине Россия так настойчиво предлагает киевскому режиму вступить в переговоры»
Уроки контртеррористических операций в Чечне
«Россия выучила уроки прошлого и в новой военной операции на Украине старается делать всё правильно»
Песков
Песков: санкции против России не означают ее изоляцию
Стоимость газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров
Избранное
«Услуги пьяному господину»: за чей счет возродят вытрезвители
«Вакцинация препаратами, сделанными наспех, без ознакомления граждан с результатами испытаний – по правилам Нюрнбергского кодекса не может осуществляться»
Заядлая путешественница Юлия Чичерина
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Эдуард Худайнатов: биографические сведения
Профессиональное отбеливание зубов
Браво и Евгений Осин «Скажем мы друг другу Браво!»
В 1945 году Красная армия спасла мир от ужасов бактериологической войны
Созаемщик и его роль в получении ипотечного кредита
Голем транзита и «околонуля» выборов
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»