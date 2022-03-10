Новым президентом Южной Кореи стал оппозиционный кандидат Юн Сок Ель

08:00 10.03.2022

Новым президентом Южной Кореи, по результатам подсчета 100% голосов стал кандидат Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии "Сила народа", сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Кандидат от правящей Демократической партии Ли Чжэ Мён признал поражение. "Я сделал все возможное, но не оправдал ваших ожиданий. Вся ответственность лежит на мне. Я поздравляю с победой кандидата Юн Сок Ёля", - заявил он.

По данным Национальной избирательной комиссии, после подсчета 100% голосов Юн Сок Ель набирает 48,56%, в то время как Ли Чжэ Мен — 47,83.

"Проводя предвыборную кампанию, я многому научился. Например, что нужно лидеру страны, как прислушиваться к голосам граждан, тому, что мы проводим выборы, соревнуемся ради граждан. Теперь соревнование закончилось, и мы все должны объединить силы и ради наших граждан, ради Республики Корея мы должны стать единым целым", — заявил Юн Сок Ель в своем обращении к нации после победы. Он отметил, что будет уважать дух конституции и парламент, где сейчас большинство занимают демократы, и объединит усилия с демократической партией.

Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 марта, явка избирателей на составила 77,1%, проголосовали более 34 миллионов человек из более 44 миллионов избирателей.

Голосование прошло на фоне сильного роста заболеваемости COVID-19 в Южной Корее. Власти ранее разрешили сотням тысяч инфицированным граждан или тем, кто, находится на карантине, приходить голосовать на участки, но только после завершения основного этапа голосования, отмечает Yonhap.

По мнению аналитиков, итоги выборов могут существенно повлиять на дальнейшее развитие Южной Кореи, поскольку кандидаты расходятся в точках зрения как по вопросам внутренней политики, включая социальное обеспечение, так и внешней политики, в том числе по проблеме взаимоотношений с КНДР.