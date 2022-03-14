США предупредили Китай о «последствиях» за поддержку России

00:18 14.03.2022

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом предупредил Пекин о возможных «последствиях» для Китая, если тот будет оказывать поддержку России. По его словам, США не допустят, чтобы какая-либо страна помогала РФ.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери»,— приводит слова Салливана «Коммерсант».

Ранее министр торговли США Джина Раймондо говорила, что китайские компании, которые продолжат поставлять продукцию в Россию в обход санкций, будут «жестко наказаны».

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявил, что правительство Китая примет решительные меры в случае оказания США и другими западными странами давления на китайские компании из-за антироссийских санкций.