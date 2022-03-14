США предупредили Китай о «последствиях» за поддержку России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом предупредил Пекин о возможных «последствиях» для Китая, если тот будет оказывать поддержку России. По его словам, США не допустят, чтобы какая-либо страна помогала РФ.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери»,— приводит слова Салливана «Коммерсант».

Ранее министр торговли США Джина Раймондо говорила, что китайские компании, которые продолжат поставлять продукцию в Россию в обход санкций, будут «жестко наказаны».

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявил, что правительство Китая примет решительные меры в случае оказания США и другими западными странами давления на китайские компании из-за антироссийских санкций. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.03.2022, 08:36
    Гость: Alex203

    "Две крупнейшие экономики мира ..."
    *
    Экономика накапливания долгов США крупнейшая только по самомнению и тому самому мегадолгу.

  2. 14.03.2022, 08:22
    Гость: Щапкозакидателю

    Да запросто, Китай очень зависим от западного рынка и технологий , доля Российского рынка менее 10%, была , а при резко снижающейся покупательской способности стремится к 0. Конечно , Китай может помочь , примерно по схеме Тонна Российской Нефти = килограмм дешевого ширпотреба (который на западе заведомо не купят). Вспомни 90ые , и "качество" хлынувшей тогда техники и тряпок.

  3. 14.03.2022, 07:24
    Гость: стесняюсь спросить

    Ой как Китай напугался) Тут кто кого ещё предупреждать имеет право.

  4. 14.03.2022, 06:59
    Гость: Штурман

    Главная цель внешней политики США это раскол экономических,политических и военных связей между РФ и КНР и уничтожение начале более слабого соперника РФ,а после и КНР.Хотя власть в самой США расколота на две группы,но они едины в достижение этой цели. К сожалению раскол властей наблюдается и в РФ и КНР на тех кто хочет "дрюжьбы" с США и на тех кто отстаивает свои национальные интересы.Поэтому борьба за многополярный мир пока без особых побед и главная причина доминирования США в том что у них в руках печатный станок международной валюты как доллар и монополия на интернет при помощи которого они продавливают свою политику неолиберализма и уничтожения народов и государств по планам "золотого миллиарда".
    Руководство КНР думаю хорошо понимают эту главную цель США,но китайцы экономически зависимы от гегемона и пока не могут серьезно бороться со своим главным врагом.Поэтому некоторые частные компании, особенно банки будут выполнять приказы США и уже начали сворачивать свою деятельность в России. Единственный правильный ответ РФ на санкции это реальное импортозамещение и если в стране вместо китайского одноразового ширпотреба в магазинах появятся качественные,по ГОСТам СССР,отечественные товары это и будет реальной независимостью России от внешних рынков.

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