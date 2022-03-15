ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области

10:34 15.03.2022

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области Украины.

По его словам, группировка войск ДНР прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, сообщает ТАСС.

Также Конашенков сообщил о захвате опорного пункта националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Гута-Межигорская, в котором было изъято 10 ракетных комплексов Javelin и ряд другого оружия, поставленного западными странами на Украину.

Все захваченные комплексы Javelin и другое иностранное вооружение будут переданы подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.