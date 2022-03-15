ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области Украины.
По его словам, группировка войск ДНР прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2, сообщает ТАСС.
Также Конашенков сообщил о захвате опорного пункта националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Гута-Межигорская, в котором было изъято 10 ракетных комплексов Javelin и ряд другого оружия, поставленного западными странами на Украину.
Все захваченные комплексы Javelin и другое иностранное вооружение будут переданы подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Время все раставит. Пару недель и будет перелом. Крым уже приезжие после 14 года недвигу скидывают.
украинские силы продолжают бить мордоровцев.Под Мариуполем в результате
атаки ВКС уничтожено 150 орков.Убит командовавший операцией генерал-майор.Слава Украине!
ИСПОЛНЯТЬ НАДО АНДРУСОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1667Г.
АПН-СЗ,"Русская ракета заставила драпать франко-бандеровцев"
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Хотя в СМИ спорят об итогах попадания российской ракеты в казарму на украинском полигоне в Яворове (российская версия - около 180 убитых, западная - 35 убитых и 134 раненных), эффект налицо. Желающих повоевать за киевский режим поубавилось. Многие отказались от поездки, а часть уже прибывших драпает. Среди последних, французская искательница приключений Мартин Фалкон. Ее команда немножко опоздала и, к сожалению, прибыла на полигон, когда казармы уже догорали. Но мадам и месье этого хватило.
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еще через яндекс
"Эксперты оценили эффект российского удара по наемникам на Яворовском полигоне",
"Уничтожен военный полигон, где западные инструкторы обучали солдат ВСУ" (с фотографиями)
На ваш комментарий я бы хотела заметить, что в Германии в настоящий момент очень сильно выросли цены на продукты первой нобходимости, а высокие взносы на парковку, налоги на садовые участки существуют спокон веков, расходы на ЖКХ-космические. Я не говорю о ценах на бензин, количество машин например в Берлине на улице уменьшилось в 3 раза.
Россия не пропадет, хватит ныть!