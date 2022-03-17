В Минске нашли повешенным сбежавшего в Белоруссию польского солдата

Белорусские следователи устанавливают обстоятельства гибели польского солдата Эмиля Чечко, несколькими месяцами ранее пересекшего границу Белоруссии и рассказывавшего в эфире государственного телевидения о жестокости польских пограничников в отношении беженцев.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске", - приводит "Интерфакс" сообщение республиканского Следственного комитета.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия.  Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Чечко был задержан белорусскими пограничниками 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Поляк попросил политического убежища в Белоруссии. Позже он заявил о несогласии с политикой польских властей по миграционному кризису. Чечко утверждал, что польские силовики систематически убивали мигрантов, заявлял, что ему известно об убийстве более 240 мигрантов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2022, 08:07
    Гость: Больной сердечник

    Висельник- показательный пример для РФ как без изысков с Новичком действенно уничтожать врагов.

  3. 18.03.2022, 04:24
    Гость: Евгений В.

    А может он просто психически больной, обкуренный и сам повесился, когда мозги прояснились.

  4. 18.03.2022, 01:51
    Гость: зоя! а вот к чорту надо талончик брать

    Это таки правильный "пшек".Но есть ещё и правильный чорт!

  5. 18.03.2022, 01:34
    Гость: не успели .такое бывает

    ну не успели вытащить из петли польского погранца в отличии от его коллеги лукашенко,когда он служил на бел-польской границе.

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© KM.RU, Кирилл Зыков
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