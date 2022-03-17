В Минске нашли повешенным сбежавшего в Белоруссию польского солдата
Белорусские следователи устанавливают обстоятельства гибели польского солдата Эмиля Чечко, несколькими месяцами ранее пересекшего границу Белоруссии и рассказывавшего в эфире государственного телевидения о жестокости польских пограничников в отношении беженцев.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске", - приводит "Интерфакс" сообщение республиканского Следственного комитета.
Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).
Чечко был задержан белорусскими пограничниками 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Поляк попросил политического убежища в Белоруссии. Позже он заявил о несогласии с политикой польских властей по миграционному кризису. Чечко утверждал, что польские силовики систематически убивали мигрантов, заявлял, что ему известно об убийстве более 240 мигрантов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Висельник- показательный пример для РФ как без изысков с Новичком действенно уничтожать врагов.
Купили, использовали, убили. Обычный и банальный финал иуд...
А может он просто психически больной, обкуренный и сам повесился, когда мозги прояснились.
Это таки правильный "пшек".Но есть ещё и правильный чорт!
ну не успели вытащить из петли польского погранца в отличии от его коллеги лукашенко,когда он служил на бел-польской границе.