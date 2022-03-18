Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях поддержки России

Китай прекрасно понимает, что если Запад задушит Россию, то Китай - следующий на очереди. И тогда никто ему не поможет. Так что Китай не в каких санкциях против России участвовать не будет. А, скорее, будет вместе с Россией будет опрокидывать гегемонию Запада. И Китай последовательно овладевает всеми высокими технологиями.

Россия единственный надежный поставщик энергоресурсов в Китай, поставки из всех остальных стран могут быть перекрыты Америкой.

Основная территориальная хотелка у Китая - это Тайвань. И овладение Тайванем означает жесткую конфронтацию с Америкой.