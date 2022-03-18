Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях поддержки России

Президент США Джо Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил о последствиях в случае оказания Пекином материальной поддержки военной операции Москвы, сообщает пресс-служба Белого дома по итогам разговора глав государств.

Байден также подчеркнул, что США поддерживают дипломатическое решение кризиса на Украине.

В то же время Центральное телевидение Китая сообщило, что по итогам разговора Си Цзиньпин призвал США вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира и стабильности на планете. «Мир и безопасность — самое дорогое сокровище международного сообщества. Будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направить китайско-американские отношения в правильное русло, но и взять на себя должную международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире», — цитирует главу КНР РБК.

Беседа главы КНР и президента США продолжалась 1 час 50 минут.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.03.2022, 04:41
    Гость: Ну чтож,

    Байден..: конечно, Америка его «оценила»…но вот что мне , глядя на него представляется- бабулька на базарчике,,, с мелочевкой, а глазки хитрые прехитрые и понимаешь, вот жила так подхитривала, так и получила под старость личину соответствующую…

  4. 19.03.2022, 03:50
    Гость: Глюк

    Полвека тому назад Китай был на задворках мировой экономики, и с ним мало кто считался. А все заявления лидеров Китая иронично называли «1001 китайское предупреждение». Но за последнюю четверть века ситуация радикально изменилась. Китай по уровню экономики встал в один ряд с самыми крупными государствами мира и уже пошёл в отрыв от них, с чем «гегемоны» Запада отказывают считаться. Сонный Джо, судя по всему, этого даже не уловил. Как не понял и того, что теперь его заявления уподобились когда-то давним «китайским предупреждениям», которые теперь следует именовать уже «1001-ми американскими предупреждениями».

  5. 19.03.2022, 03:26
    Гость: Владу

    Китай прекрасно понимает, что если Запад задушит Россию, то Китай - следующий на очереди. И тогда никто ему не поможет. Так что Китай не в каких санкциях против России участвовать не будет. А, скорее, будет вместе с Россией будет опрокидывать гегемонию Запада. И Китай последовательно овладевает всеми высокими технологиями.

    Россия единственный надежный поставщик энергоресурсов в Китай, поставки из всех остальных стран могут быть перекрыты Америкой.

    Основная территориальная хотелка у Китая - это Тайвань. И овладение Тайванем означает жесткую конфронтацию с Америкой.

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