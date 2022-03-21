Рогозин: биооружие на Украине действует на репродуктивную систему россиянок

14:26 21.03.2022

Разрабатываемое на Украине биологическое оружие оказывает воздействие на женскую репродуктивную систему и иммунитет «определённых этносов», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн», — приводит его слова RT.

Он напомнил, что в период с марта 2017 года по апрель 2018 года возглавлял правительственную комиссию по вопросам био- и химбезопасности, которая рассматривала вопросы окружения России американскими биолабораториями.

«Целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка «этнического оружия» против русского населения», — сказал он.

При этом в начале марта президент России Владимир Путин заявлял, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы - один народ.

