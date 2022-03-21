Рогозин: биооружие на Украине действует на репродуктивную систему россиянок

Дмитрий Рогозин

Разрабатываемое на Украине биологическое оружие оказывает воздействие на женскую репродуктивную систему и иммунитет «определённых этносов», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн», — приводит его слова RT.

Он напомнил, что в период с марта 2017 года по апрель 2018 года возглавлял правительственную комиссию по вопросам био- и химбезопасности, которая рассматривала вопросы окружения России американскими биолабораториями.

«Целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка «этнического оружия» против русского населения», — сказал он.

При этом в начале марта президент России Владимир Путин заявлял, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы - один народ.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.03.2022, 20:19
    Гость: парацельс

    никакого противоречия
    там хорошо только тем у кого есть деньги
    для них особый подход

  2. 21.03.2022, 20:19
    Гость: z

    рогозин Правду сказал.
    создание Генетического оружия идет уже лет 20ть.
    работы велись в израиле и во франции по заказу израиля, потом их подхватили австралия и сша.
    цель была генетическая идентификация этнических групп и их таргетирование - неевреев в израиле.
    видимым результатом этих работ в израиле стало требование сдавать генетические тесты для служащих спецслужб
    и государственных слущажих где неевреи не допускаются.

  3. 21.03.2022, 20:15
    Гость: Упс

    Иск вломить США на миллиарды долларов за биолаборатории на Украине. Чем быстрее тем лучше. Народ России , женщины, стали обьектом атаки американских военных.
    Они должны заплатить за это большую цену .
    900 миллиардов долларов могло бы помочь русским женщинам восстановить частично утраченное здоровье.

  4. 21.03.2022, 20:05
    Гость: ///

    ретрансляция сего маразма является государственным преступлением, направленным на дискредитацию российского руководства и госчиновников...

  5. 21.03.2022, 19:58
    Гость: stalker

    Ему то откуда знать ? Он же не специалист в этой области. Хотя, и в космической области он профан. Но, тем не менее, Роскосмосом руководить поставлен. Наш пострел везде поспел.

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