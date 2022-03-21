Рогозин: биооружие на Украине действует на репродуктивную систему россиянок
Разрабатываемое на Украине биологическое оружие оказывает воздействие на женскую репродуктивную систему и иммунитет «определённых этносов», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн», — приводит его слова RT.
Он напомнил, что в период с марта 2017 года по апрель 2018 года возглавлял правительственную комиссию по вопросам био- и химбезопасности, которая рассматривала вопросы окружения России американскими биолабораториями.
«Целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов, полученных от подопытных славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка «этнического оружия» против русского населения», — сказал он.
При этом в начале марта президент России Владимир Путин заявлял, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы - один народ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
никакого противоречия
там хорошо только тем у кого есть деньги
для них особый подход
рогозин Правду сказал.
создание Генетического оружия идет уже лет 20ть.
работы велись в израиле и во франции по заказу израиля, потом их подхватили австралия и сша.
цель была генетическая идентификация этнических групп и их таргетирование - неевреев в израиле.
видимым результатом этих работ в израиле стало требование сдавать генетические тесты для служащих спецслужб
и государственных слущажих где неевреи не допускаются.
Иск вломить США на миллиарды долларов за биолаборатории на Украине. Чем быстрее тем лучше. Народ России , женщины, стали обьектом атаки американских военных.
Они должны заплатить за это большую цену .
900 миллиардов долларов могло бы помочь русским женщинам восстановить частично утраченное здоровье.
ретрансляция сего маразма является государственным преступлением, направленным на дискредитацию российского руководства и госчиновников...
Ему то откуда знать ? Он же не специалист в этой области. Хотя, и в космической области он профан. Но, тем не менее, Роскосмосом руководить поставлен. Наш пострел везде поспел.