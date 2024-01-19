Хуситы пообещали не атаковать суда из России и Китая

14:02 19.01.2024

Мухаммад аль-Бухейти, член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы), военизированной группировки шиитов, действующей на территории Йемена, дал интервью российской газете «Известия». Он заявил, что хуситы готовы обеспечить безопасный проход судов всех стран, кроме Израиля. В особенности он подчеркнул гарантии безопасности для судов России и Китая.

«Ансар Аллах» прекратит атаки на израильские и западные корабли в Красном море только после завершения войны в секторе Газа, заявил Мухаммад аль-Бухейти. «Если говорить о военной составляющей, израильские корабли или как-либо связанные с Израилем не будут иметь ни малейшей возможности проплывать через Красное море»,— заявил член политбюро «Ансар Аллах».

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай,— их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны»,— сказал Мухаммад аль-Бухейти. Он также сообщил, что хуситы рассматривают все варианты развития событий после атак на суда, вплоть до вторжения США и Великобритании.

Хуситы наносят удары по судам в Красном море с декабря из-за войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС. По словам хуситов, они атакуют только связанные с Израилем суда. Сегодня, 19 января, местный телеканал Al Masirah со ссылкой на военных Йемена сообщил, что хуситы нанесли удар по американскому танкеру Chem Ranger в Аденском заливе Аравийского моря, пишет «Коммерсант».