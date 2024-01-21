Самолет ВМС США курсировал около Крыма во время авиаудара ВСУ

Неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, курсировал близ западного побережья Крыма во время украинского авиаудара, пишет ТАСС со ссылкой на данные Flightradar24.

Так, согласно данным портала, неизвестный самолет, принадлежащий ВМС США, кружил примерно в 250 км от западного побережья Крыма в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии вблизи границы с Украиной, когда Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских ракет над Черным морем у западного побережья полуострова.

Трек самолета ВМС США на портале начинается на Сицилии в районе военно-морской авиабазы США Сигонелла.

Приблизительно в течение 10-15 минут после сообщения Минобороны России о перехвате украинских ракет самолет ВМС США взял курс на юго-запад, проходя чуть восточнее курса, которым пришел с Сицилии в Черное море. В районе Констанцы он вновь начал "нарезать круги". В это же время в Минобороны России сообщили о перехвате еще одной украинской авиаракеты к западу от Крыма.

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