Экс-сотрудники ФБР предупредили о «мягком вторжении» мигрантов из России

Десять бывших высокопоставленных сотрудников ФБР направили лидерам конгресса США письмо с предупреждением о «новой и малознакомой» опасности вторжения мигрантов, пишет РБК со ссылкой на Fox News.

«За всю свою современную историю США никогда не подвергались вторжению, и тем не менее оно происходит сейчас. Мужчины призывного возраста со всего земного шара, многие — из недружественных Соединенным Штатам стран или регионов, тысячами высаживаются на нашу землю», — сказано в послании.

Экс-сотрудники ФБР указали, что «происхождение, намерения или лояльность» прибывающих иностранцев неизвестны, из-за чего нацбезопасность США ослабла. Авторы обращения напомнили об октябрьском нападении группировки ХАМАС на Израиль и сочли вероятным, что мигранты, попав в США, будут нападать на собрания безоружных граждан, подражая или действуя по приказу ХАМАС.

Другой группой риска в среде мигрантов экс-сотрудники спецслужбы назвали уроженцев России и Китая. Они причислили россиян и китайцев к потенциальным акторам «того, что выглядит как ускоренное и стратегическое проникновение, мягкое вторжение, направленное на доступ в страну, в которую нельзя вторгнуться военным путем, чтобы нанести катастрофический ущерб, если и когда враги сочтут это необходимым».

В письме содержится призыв защитить границу США от мигрантов, обнаружить и выдворить уже попавших в США нелегалов, для чего нужны скоординированные усилия ФБР, Министерства внутренней безопасности и остальных служб разведки.

Обращение подписали бывшие помощники директора ФБР Кевин Брок и Крис Свекер, экс-директор Центра по выявлению террористов Тимоти Хили и бывший исполняющий обязанности комиссара по таможне и пограничной охране Марк Морган.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 28.01.2024, 20:01
    Гость: Да

    Это про "релокантов"?

    Версий не так много.

    Возможно, некоторые проникли в Штаты. Но там тоже сложно, проникли то незаконно. Но обычно наши релоканты, это либо программисты в Армении(они и так работали на удаленке),либо сборная солянка где попало.. Хапнули где-то денег на пару квартир и сидят теперь, ждут..

  5. 28.01.2024, 19:22
    Гость: тд

    ... боятся пополнения русской мафии,.. где, слово русский, не означает национальности??!!

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