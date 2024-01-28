Индия отказывается от российского оружия в пользу американского
Индия отказывается от поставок оружия из России, при этом стараясь сохранить отношения с Москвой, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, которые приводит агентство, за последние 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию.
Несмотря на снижение поставок с 2022 года, Россия предложила Индии поставки современных вертолетов и истребителей, а также открыть совместное производство, сообщили источники Reuters в индийском правительстве. Однако власти Индии склоняются к закупкам оружия у США.
По данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экспорт оружия из России сократился с 2018 по 2022 год на 31%.
Накануне западные СМИ сообщили, что Индия и Франция достигли соглашения о совместном производстве военной техники, включая вертолеты и подлодки, для индийских вооруженных сил и для дружественных государств, пишет "Интерфакс". Договоренностей удалось достичь в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
теперь индусы бендеровцы и нацисты.
Очередной и неминуемый провал беззубой и бездарной внешней политике России и цирка Лаврова который раньше именовался МИДом а сейчас это цирк шапито, а сотрудники бездарные клоуны. Индия всегда была важным партнером и дружеской к России страной, но в последние годы это все растеряли, особенно после СВО. Если Индия отворачивается от РФ, то почему кремлевское дурачье считают, что Китай стратегический партнёр РФ? Китай также отвернется и будет выстраивать отношения с западом и США, там, где есть деньги, современные технологии и ёмкий рынок. Подумали бы если еще есть чем. Вот зачем Китаю или Индии современная РФ, сырьевой придаток и бензоколонка с войной? С уничтоженной промышленностью, наукой, образованием и нищим населением, которое ничего не может покупать. На западе в выходные дни на огромных стоянках места не найти все шипят, в торговых центрах просто не протолкнутся. Народ скупают все китайское барахло под чистую. Правде половина вещей потом оказывается на помойке, но деньги то были потрачены. После рождества и нового года елки с гирляндами и игрушками везде валяются.
Индия имеет тяжелую промышленность,собственное автомобилестроение,где индийские инженеры с нуля создают автомобили,которые продаются в той же Европе.Индийские программисты одни из лучших. И в индийскои правительстве,по видимому,находятся здравомыслящие люди,понимающие что заключать долгосрочные договора со страной,в которой все развалено нет никакого смысла.
Олигархический режим делает всё, чтоб Россия исчезла, как государство. Пересмотра приватизации не будет, как заявлял один персонаж, даже если она проводилась под руководством ЦРУ. Свой воровской карман ближе, чем страна и её народ.
Можете не сомневаться. Этот следующий шаг наступит и очень скоро наступит.