Индия отказывается от российского оружия в пользу американского

12:49 28.01.2024

Индия отказывается от поставок оружия из России, при этом стараясь сохранить отношения с Москвой, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, которые приводит агентство, за последние 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию.

Несмотря на снижение поставок с 2022 года, Россия предложила Индии поставки современных вертолетов и истребителей, а также открыть совместное производство, сообщили источники Reuters в индийском правительстве. Однако власти Индии склоняются к закупкам оружия у США.

По данным доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира, экспорт оружия из России сократился с 2018 по 2022 год на 31%.

Накануне западные СМИ сообщили, что Индия и Франция достигли соглашения о совместном производстве военной техники, включая вертолеты и подлодки, для индийских вооруженных сил и для дружественных государств, пишет "Интерфакс". Договоренностей удалось достичь в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию.