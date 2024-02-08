Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил Сырского главкомом ВСУ

20:47 8.02.2024

Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского главкомом ВСУ, сообщает РИА Новости.

"С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. <...> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины", — сказал он в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня". Речь идет, в частности, о бригадных генералах Андрее Гнатове, Михаиле Драпатом, Игоре Скибюке, а также полковниках Павле Палисе и Вадиме Сухаревском. По словам президента, всех их рассматривают на руководящие должности в армии и они будут служить под руководством "опытного украинского командующего".

Ранее сегодня Зеленский встретился с находившимся на этой должности Валерием Залужным. Они затронули тему обновления руководства армии, президент предложил ему "оставаться в команде".

Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с Зеленским новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса президента.

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".