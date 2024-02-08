Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил Сырского главкомом ВСУ
Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского главкомом ВСУ, сообщает РИА Новости.
"С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. <...> Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины", — сказал он в вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что провел десятки разговоров с "командирами разного уровня". Речь идет, в частности, о бригадных генералах Андрее Гнатове, Михаиле Драпатом, Игоре Скибюке, а также полковниках Павле Палисе и Вадиме Сухаревском. По словам президента, всех их рассматривают на руководящие должности в армии и они будут служить под руководством "опытного украинского командующего".
Ранее сегодня Зеленский встретился с находившимся на этой должности Валерием Залужным. Они затронули тему обновления руководства армии, президент предложил ему "оставаться в команде".
Сам Залужный после встречи заявил, что обсудил с Зеленским новые подходы и решения, направленные на изменение стратегии ВСУ. Он признал, что задачи, которые стоят перед украинской армией в 2024 году, отличаются от тех, которые были ранее, начиная с 2022-го. Залужный также поблагодарил всех коллег из команд Генштаба и Минобороны, а также из офиса президента.
В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о решении сменить руководство армией и поблагодарил главкома ВСУ "за все достижения и победы".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Русских очень много в числе созидателей Украины. Понятно, почему: через Украину они стремились к цивилизации и культуре, "прочь от Москвы" - призывал тоже русский Мыкола Хвылевой(Фитилев). Русский Костомаров стал одним из самых известных историков Украины, Дмитрий Донцов(Щелкоперов) - один из 4-х создателей украинской национальной идеи(вместе с полуполяком Грушевским, чистым поляком Липиньским и полуевреем Рудницким).А Амосов? Во всенародном опросе о великих украинцах в 2008 г. второе место вслед за Ярославом Мудрым занял Н.Амосов. И т.д.
да кто там разберёт кто первый начал и где правда. Звучит понятно- новый злодей. А за возражения можно и схлопотать теперь
Да уж, помню фильм "Андрей Рублев" Тарковского. Там как раз об этом: Великий московский князь вместе с ханом Золотой Орды идут Владимир зачищать. Москвичи и татары вместе жгут и грабят русский город, вместе режут и насилуют. Там один житель кричит москвичу: что же ты делаешь, мы же оба русские!
А москвич ему: я тебе покажу русских, сволочь владимирская!
Такая вот Москва обьединитильница Руси, однако.
Громко кричали гуси, подлетая на бреющем к Оймякону.
Сырский - полу-поляк, полу-немец (со стороны мамы бабушка немка).
По украински говорит чисто. Кроме русского владеет свободно украинским, немецким, французским, английским.
Так что про украинский нацизм как-то не очень выкладывается.