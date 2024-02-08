Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах Азербайджана

нассатый иль-хамчик есть очередной кандидат в Гаагу. Документы по геноциду армян Арцаха почти готовы юристами EU и US и будут направленны в Гаагу. Опрошены свидетели и собраны видео доказательства убийств азеротурками стариков, женщин и детей Арцаха через изнасилований, отрубаний голов и вспариваний животов. В этих убийствах участвовали азеро-турецкий и пакистанский спецназ. Блокированием и прикрытием информации о этих преступлениях занималась мафиозная еврейская пресса по всему миру, включая и Армению, где небритый "рюкзакян" Пашинян (кстати зок- армянский еврей) подмял под себя всю местную прессу и заблокировал всю инфу о этих убийствах...