Ильхам Алиев побеждает на внеочередных президентских выборах Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает более 92% голосов на внеочередных президентских выборах в стране. Соответствующие цифры озвучил председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов, пишет "Интерфакс".

По словам Панахова, ЦИК завершил обработку 93,35% бюллетеней. Данные свидетельствуют о победе Алиева с существенным преимуществом.

Другие кандидаты даже не преодолевают 3% барьер. Так Захид Орудж набирает 2,19% голосов, Фазиль Мустафа - 2%, Гудрят Гасангулиев - 1,76%, Рази Нуруллаев 0,8%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Фуад Алиев - 0,53%.

Явка на внеочередных выборах президента составила 76,73%, всего проголосовало 4 млн 971,032 тыс. избирателей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.02.2024, 17:27
    Гость: ABCD

    Ещё бы- такой пример демократической несменяемости в соседней РФ. Грех не воспользоваться техническими наработками, как из воздуха делать "доверие народа".

  3. 08.02.2024, 17:14
    Гость: Этот

    нассатый иль-хамчик есть очередной кандидат в Гаагу. Документы по геноциду армян Арцаха почти готовы юристами EU и US и будут направленны в Гаагу. Опрошены свидетели и собраны видео доказательства убийств азеротурками стариков, женщин и детей Арцаха через изнасилований, отрубаний голов и вспариваний животов. В этих убийствах участвовали азеро-турецкий и пакистанский спецназ. Блокированием и прикрытием информации о этих преступлениях занималась мафиозная еврейская пресса по всему миру, включая и Армению, где небритый "рюкзакян" Пашинян (кстати зок- армянский еврей) подмял под себя всю местную прессу и заблокировал всю инфу о этих убийствах...

  4. 08.02.2024, 16:53
    Гость: Я

    так понял что иль-хамчик и детей заставил голосовать? Там живёт всего 6 лимонов турков, остальные 3 лимона в раше и в укропии....

  5. 08.02.2024, 16:29
    Гость: Неудивительно

    Отец Алиева- член Политбюро ЦК КПСС, а туда отбирались только лучшие в СССР.

Все комментарии (16)
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