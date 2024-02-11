Власти Египта дали ХАМАС две недели для заключения сделки с Израилем

19:43 11.02.2024

Власти Египта передали группировке ХАМАС, что у нее есть не более двух недель для заключения соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников, в противном случае израильские войска будут наступать на Рафах в секторе Газа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

"Египет, ведущий посредник в переговорах сторон, предостерегал ХАМАС, что она должна договориться с Израилем за две недели, или Израиль приступит к сухопутному наступлению на Рафах", - информирует издание.

Оно не ссылается на конкретные источники информации. В то же время WSJ отмечает, что планируемая Израилем операция в Рафахе грозит напряженностью в отношениях с Египтом, который опасается массового бегства палестинцев из анклава на Синайский полуостров. По данным газеты, ранее Каир не раз призывал Израиль ограничить масштабы операции в Рафахе и предостерегал, что египетское правительство среди прочих вариантов действий может приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года - израильско-египетского мирного договора.

Также Египет ранее усиливал охрану границы с сектором Газа - укреплял заграждения, устанавливал дополнительные камеры, приборы обнаружения и смотровые башни, перебрасывал сюда танки и БМП.