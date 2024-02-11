Власти Египта дали ХАМАС две недели для заключения сделки с Израилем
Власти Египта передали группировке ХАМАС, что у нее есть не более двух недель для заключения соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников, в противном случае израильские войска будут наступать на Рафах в секторе Газа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
"Египет, ведущий посредник в переговорах сторон, предостерегал ХАМАС, что она должна договориться с Израилем за две недели, или Израиль приступит к сухопутному наступлению на Рафах", - информирует издание.
Оно не ссылается на конкретные источники информации. В то же время WSJ отмечает, что планируемая Израилем операция в Рафахе грозит напряженностью в отношениях с Египтом, который опасается массового бегства палестинцев из анклава на Синайский полуостров. По данным газеты, ранее Каир не раз призывал Израиль ограничить масштабы операции в Рафахе и предостерегал, что египетское правительство среди прочих вариантов действий может приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года - израильско-египетского мирного договора.
Также Египет ранее усиливал охрану границы с сектором Газа - укреплял заграждения, устанавливал дополнительные камеры, приборы обнаружения и смотровые башни, перебрасывал сюда танки и БМП.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Слишком уж евреи расскакались. Америка и то попритихла- даже слабоватого умишка Байдена хватило понять, что вести большую войну Америка больше не может. Ну а раз главный бандит в мире начал приходить в чувство, бандитам помельче тоже не мешало бы взяться за ум.
Гитлер одно время тоже в красавах ходил.
А он родился на востоке и знает что договор без силы ничего не стоит. Либералы его переубедили было, он повёлся и получил седьмое октября. Сейчас он внедряет условный рефлекс - чтобы при слове теракт в Газе начиналась нервная икота.
"могут быть убиты тысячи мирных палестинцев"
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Наверное правильно было бы сказать "тысячи работников по изготовлению ракет и строители метро сектора Газа". Вы же не станете утверждать что боевики ещё и производством занимались.
Атака на Рафиах одет превратиться в бойню,поэтому Египет хочет справедливо израильскую операцию ограничить,египтяне понимают, что могут быть убиты тысячи мирных палестинцев.