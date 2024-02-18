Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства
Израиль может согласиться на урегулирование конфликта в секторе Газа через создание палестинского государства, только если получит гарантии собственной безопасности, заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Израиля Ицхак Герцог.
"Решение о создании двух государств не может быть достигнуто, если мы не разберемся с самым сокровенным, главным вопросом израильтян: как это гарантирует безопасность мне, моей семье и моей нации", - приводит его слова "Интерфакс".
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что в Вашингтоне обсуждают возможность признания государства палестинцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
жадность фраера сгубила. Проглотил больше, чем мог переварить. Классика жанра.
Думееш ты ? Что умнее товарища Сталина?
"Мир на Ближнем Востоке настанет тогда, когда арабы начнут любить своих детей больше, чем они ненавидят нас".
Добавить к этому нечего. Это вообще универсальная формула мира -- везде и между любыми народами. Что между евреями и арабами, что между Россией и Украиной. Везде вопрос один: чего у вас больше -- любви к своим или ненависти к чужим?
Арабы и русские могут прекратить войну прямо сейчас: ни Израиль не собирается атаковать арабские страны, ни Украина (тем более!) не собиралась атаковать Россию.
россия тоже поставляет нефть и газ в европу по большой любви.
а 'гу'