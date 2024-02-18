Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

12:09 18.02.2024

Израиль может согласиться на урегулирование конфликта в секторе Газа через создание палестинского государства, только если получит гарантии собственной безопасности, заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Израиля Ицхак Герцог.

"Решение о создании двух государств не может быть достигнуто, если мы не разберемся с самым сокровенным, главным вопросом израильтян: как это гарантирует безопасность мне, моей семье и моей нации", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что в Вашингтоне обсуждают возможность признания государства палестинцев.