Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

Израиль может согласиться на урегулирование конфликта в секторе Газа через создание палестинского государства, только если получит гарантии собственной безопасности, заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Израиля Ицхак Герцог.

"Решение о создании двух государств не может быть достигнуто, если мы не разберемся с самым сокровенным, главным вопросом израильтян: как это гарантирует безопасность мне, моей семье и моей нации", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что в Вашингтоне обсуждают возможность признания государства палестинцев.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2024, 21:13
    Гость: Другими словами:

    жадность фраера сгубила. Проглотил больше, чем мог переварить. Классика жанра.

  3. 18.02.2024, 20:43
    Гость: Голда Меир как-то сказала:

    "Мир на Ближнем Востоке настанет тогда, когда арабы начнут любить своих детей больше, чем они ненавидят нас".

    Добавить к этому нечего. Это вообще универсальная формула мира -- везде и между любыми народами. Что между евреями и арабами, что между Россией и Украиной. Везде вопрос один: чего у вас больше -- любви к своим или ненависти к чужим?

    Арабы и русские могут прекратить войну прямо сейчас: ни Израиль не собирается атаковать арабские страны, ни Украина (тем более!) не собиралась атаковать Россию.

Все комментарии (37)
Выбор читателей
Такер Карлсон – Владимир Путин: предвкушение, последствия и послевкусие
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Севастопольцам объяснили увеличение стоимости ЖКХ ростом площади квартир
Избирательный штаб Путина отказался от эфира для дебатов на госканалах
Владимир Путин
Песков заявил о кардинальном отличии Путина от других кандидатов
Избранное
Барабанщик-виртуоз Павел Романов передает свой уникальный опыт молодежи
«Мы в составе России или где-то сбоку?»: крымчане честно поделились своими проблемами
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
Tattooin «Татуин 21»
Гладиолусы на дачном участке: как ухаживать за гладиолусами
«Мамочка, мне странно это, да работала ль ты в лето»: нерадивые родители взыскивают алименты с детей
Основатель сети «Теремок»: место «Макдоналдса» в России никто не займёт
8000 за один звонок: как победить обнаглевших телефонных мошенников
«Москва и москали», или «Скульптурные экскременты» власти
«Непоследовательность и колебания верхов наносят делу денацификации Украины больший урон, чем все стряпаемые в Киеве фальшивки»
Освобождение: в Новый год без «Мемориала»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации