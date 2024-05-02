Госдеп пригрозил Грузии невступлением в ЕС и НАТО

Грузия может лишиться членства в ЕС и НАТО из законопроекта об иноагентах и антизападной риторики. Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

"Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - заявил Миллер, добавив, что США 32 года оказывают помощь экономике Грузии, тогда как в правительство Тбилиси "неверно характеризуют это сотрудничество", подрывая его.

США осудили применение силы против протестующих, подчеркнул Миллер. При этом ставший предметом спора закон, по его словам, "вдохновлен" Москвой. О том, что в самих США уже давно действует закон об иностранных агентах, Миллер умолчал.

Ранее в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что парламент проголосует в третьем чтении за законопроект об иноагентах через две недели. Президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон, если парламент примет его в окончательном чтении. При этом законодательному органу не составит труда преодолеть вето главы государства. Для этого парламенту нужно простое большинство состава депутатов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.05.2024, 15:35
    Гость: Затон.Новосибирск

    Господь Бог дает православным Божье Спасение в виде Православного Креста.Это бесплатное паровое отопление,освещение,бесплатное перемещение на транспорте-без бензина,керосина и солярки.Это бесплатное электричество для станков на заводах и при выплавке металлов из руды.Бесплатное передвижение в космосе без любого топлива.Хилая помощь госдепа не сравнима с Божьей помощью.Православный Народ Грузии.Поменяйте на своем флаге католический Крест на Православный Крест.Это и есть божье спасение.Ваш Мишико поспешил нацарапать вместо Православного Креста какой-то незначащий крестик на флаге Грузии.(Русский шедевр)

  3. 02.05.2024, 14:39
    Гость: Штурман

    Впервые в Джорджи правительство ориентированное на суверенитет республики и именно это вызывает злобу руководства США и ...ропы. Как хотелось им раздеть Грузию и насиловать долго для того чтобы она превратилась в дурнопахнущий гнойник типа трех прибалтийских вымиратов. Однако в стране нашлись люди которые захотели сохранить свое государство,сохранить свою культуру и не стать зомби массой под радужными флагами как населюки многих стран Гейропы. Однако давление на правительство Грузии растет и будет чудо если оно выдержит его и дальше будет проводить политику направленную на независимость Грузии.

    Грузия сосед России и поэтому Кремлю нужно оказать ей экономическую помощь так как Запад имеет большой опыт по подавлению попыток небольших государств проводить самостоятельную помощь так как глобалисты очень скоро начнут вводить против Тбилиси экономические санкции за выбор независимости своей страны.Большинство грузин не хотят известной коленно-локтевой позиции гиен дряхлого Ширхана.

  5. 02.05.2024, 13:12
    Гость: И.В.С.

    Никакое нато этим кацо не светит НИКОГДА только потому,что Россия этого НЕ допустит любой ценой.То-же самое касается и мамалыжников.
    Иначе будете следующими,с кого Россия спросит.Жить надоело ?

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: победа в бою с новыми фашистами будет за Россией
© РИА Новости Евгений Биятов
Российские военные ударили по эшелону с западной техникой на Украине
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков: среди украинских военных на фронте нарастает паника
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД отверг идею обменять замороженные активы на возврат новых регионов
Избранное
Оргазм Нострадамуса «Ликвидация Live in Rock Line 98» (CD-сингл)
«Сегодня с большой долей вероятности можно описать план ведения военной кампании 2024 года, подготовленный американцами»
Группа Тюленева «Поверь мне» и другие интернет-синглы
Лето без отравлений – возможно ли?
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
«Так чей флаг?» Мария Захарова «блеснула» историческими познаниями
Незадавшийся джихад: ход войны в секторе Газа показывает, что и мощь, и единение исламского мира во многом мнимы
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?
Андрей Паршев. Бить по брендообладателю
«Теплая Трасса» возродилась в новом составе
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации