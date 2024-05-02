Госдеп пригрозил Грузии невступлением в ЕС и НАТО

08:20 2.05.2024

Грузия может лишиться членства в ЕС и НАТО из законопроекта об иноагентах и антизападной риторики. Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

"Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - заявил Миллер, добавив, что США 32 года оказывают помощь экономике Грузии, тогда как в правительство Тбилиси "неверно характеризуют это сотрудничество", подрывая его.

США осудили применение силы против протестующих, подчеркнул Миллер. При этом ставший предметом спора закон, по его словам, "вдохновлен" Москвой. О том, что в самих США уже давно действует закон об иностранных агентах, Миллер умолчал.

Ранее в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что парламент проголосует в третьем чтении за законопроект об иноагентах через две недели. Президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон, если парламент примет его в окончательном чтении. При этом законодательному органу не составит труда преодолеть вето главы государства. Для этого парламенту нужно простое большинство состава депутатов.