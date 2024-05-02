Госдеп пригрозил Грузии невступлением в ЕС и НАТО
Грузия может лишиться членства в ЕС и НАТО из законопроекта об иноагентах и антизападной риторики. Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.
"Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - заявил Миллер, добавив, что США 32 года оказывают помощь экономике Грузии, тогда как в правительство Тбилиси "неверно характеризуют это сотрудничество", подрывая его.
США осудили применение силы против протестующих, подчеркнул Миллер. При этом ставший предметом спора закон, по его словам, "вдохновлен" Москвой. О том, что в самих США уже давно действует закон об иностранных агентах, Миллер умолчал.
Ранее в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что парламент проголосует в третьем чтении за законопроект об иноагентах через две недели. Президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон, если парламент примет его в окончательном чтении. При этом законодательному органу не составит труда преодолеть вето главы государства. Для этого парламенту нужно простое большинство состава депутатов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Господь Бог дает православным Божье Спасение в виде Православного Креста.Это бесплатное паровое отопление,освещение,бесплатное перемещение на транспорте-без бензина,керосина и солярки.Это бесплатное электричество для станков на заводах и при выплавке металлов из руды.Бесплатное передвижение в космосе без любого топлива.Хилая помощь госдепа не сравнима с Божьей помощью.Православный Народ Грузии.Поменяйте на своем флаге католический Крест на Православный Крест.Это и есть божье спасение.Ваш Мишико поспешил нацарапать вместо Православного Креста какой-то незначащий крестик на флаге Грузии.(Русский шедевр)
играют со всеми в наперсток. жулики.
Впервые в Джорджи правительство ориентированное на суверенитет республики и именно это вызывает злобу руководства США и ...ропы. Как хотелось им раздеть Грузию и насиловать долго для того чтобы она превратилась в дурнопахнущий гнойник типа трех прибалтийских вымиратов. Однако в стране нашлись люди которые захотели сохранить свое государство,сохранить свою культуру и не стать зомби массой под радужными флагами как населюки многих стран Гейропы. Однако давление на правительство Грузии растет и будет чудо если оно выдержит его и дальше будет проводить политику направленную на независимость Грузии.
Грузия сосед России и поэтому Кремлю нужно оказать ей экономическую помощь так как Запад имеет большой опыт по подавлению попыток небольших государств проводить самостоятельную помощь так как глобалисты очень скоро начнут вводить против Тбилиси экономические санкции за выбор независимости своей страны.Большинство грузин не хотят известной коленно-локтевой позиции гиен дряхлого Ширхана.
грузины руского мира.... ?
Значит не будет НИКАКОГО мира.
Никакое нато этим кацо не светит НИКОГДА только потому,что Россия этого НЕ допустит любой ценой.То-же самое касается и мамалыжников.
Иначе будете следующими,с кого Россия спросит.Жить надоело ?