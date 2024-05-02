Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало
Между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных на переговорах в Стамбуле договоренностей по урегулированию конфликта, заявил в интервью Foreign Policy министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В разговоре с украинским министром главред издания Рави Агравал упомянул, что Киев на переговорах весной 2022 года согласился пойти на уступки и взять на себя некоторые обязательства, в том числе отказаться от вступления в НАТО. Он спросил Кулебу о его отношении к перспективе отказаться на переговорах от чего-то, чтобы иметь возможность что-то получить.
Кулеба назвал «одним из самых больших успехов российской пропаганды» тот факт, что дискуссия о переговорах сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина. Он спросил, почему не обсуждается, что должна уступить Россия.
«Почему мы всегда начинаем разговор с вопроса, что Украина должна уступить? […] Мы категорически против того, чтобы думать таким образом. Мы достаточно пожертвовали, достаточно сражались и заслуживаем гораздо большего уважения, чем разговор о том, чем еще мы можем пожертвовать», — приводит слова Кулебы РБК.
Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, в результате стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Документ предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них — США, Франция, Великобритания и Китай. Однако позже переговоры были прекращены. В ноябре 2022 года глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Киев отказался от стамбульских договоренностей, в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сам Джонсон утверждал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даже если вы возьмёте все свои глупые отговорки, аккуратенько свернёте их в трубочку, ... от этого факты не изменятся.
Шоу должно продолжаться, писАть по сути нечего. Хоть так.
А что так можно было???
А вот в Гааге никакого кайла.Почти санаторные условия,прогулки,игра в шахматы с каким нибудь людоедом.
Стамбудьские переговоры были,но Россия настаивала на том,что «освобожденные территории» не подлежат пересмотру,кроме иных условий.