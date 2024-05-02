Кулеба заявил, что стамбульских договоренностей о мире не существовало

Между Россией и Украиной «никогда не существовало» согласованных на переговорах в Стамбуле договоренностей по урегулированию конфликта, заявил в интервью Foreign Policy министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В разговоре с украинским министром главред издания Рави Агравал упомянул, что Киев на переговорах весной 2022 года согласился пойти на уступки и взять на себя некоторые обязательства, в том числе отказаться от вступления в НАТО. Он спросил Кулебу о его отношении к перспективе отказаться на переговорах от чего-то, чтобы иметь возможность что-то получить.

Кулеба назвал «одним из самых больших успехов российской пропаганды» тот факт, что дискуссия о переговорах сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина. Он спросил, почему не обсуждается, что должна уступить Россия.

«Почему мы всегда начинаем разговор с вопроса, что Украина должна уступить? […] Мы категорически против того, чтобы думать таким образом. Мы достаточно пожертвовали, достаточно сражались и заслуживаем гораздо большего уважения, чем разговор о том, чем еще мы можем пожертвовать», — приводит слова Кулебы РБК.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, в результате стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Документ предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них — США, Франция, Великобритания и Китай. Однако позже переговоры были прекращены. В ноябре 2022 года глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Киев отказался от стамбульских договоренностей, в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сам Джонсон утверждал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.05.2024, 17:21
    Гость: blog2038

    Даже если вы возьмёте все свои глупые отговорки, аккуратенько свернёте их в трубочку, ... от этого факты не изменятся.

  4. 02.05.2024, 16:51
    Гость: средневековье какое то

    А вот в Гааге никакого кайла.Почти санаторные условия,прогулки,игра в шахматы с каким нибудь людоедом.

  5. 02.05.2024, 16:49
    Гость: АНТУАН

    Стамбудьские переговоры были,но Россия настаивала на том,что «освобожденные территории» не подлежат пересмотру,кроме иных условий.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Миронов: жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов
© KM.RU, Алексей Белкин
Многоконфессиональность – мина под единство России
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: победа в бою с новыми фашистами будет за Россией
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков: среди украинских военных на фронте нарастает паника
Избранное
Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?
7 удивительных мест Италии
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
Ковер для лестницы: 5 главных правил выбора лучшего варината
Павел Павлов, 9 апреля, «Арт-Изба у Лиса»
Лера Кудрявцева: «Звезды – только на небе!»
Фестиваль «50 Years Of Rock», 18 ноября, «Base»
Среда «Мое Солнце. Ver 2.0» (интернет-сингл)
В ЦАР считают Россию другом и рады военной и гуманитарной помощи
А если «обнулить» еще и Госдуму?
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации