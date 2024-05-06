Спонсоры Байдена финансируют пропалестинские протесты в США

Протесты в поддержку Палестины в США

Организации, организующие массовые пропалестинские протесты в США, финансируются спонсорами избирательной кампании действующего президента Джо Байдена, пишет газета Politico.

Так, по данным издания, пропалестинские акции в Колумбийском университете и других учебных заведениях, спонсируются фондом Tides, который, якобы, работает на "социальные перемены" и основанный финансистом Джорджем Соросом. За этими протестами стоит организация  Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир") и ей было выделено за последние пять лет почти 500 тысяч долларов. Сам же фонд Tides ранее получал поддержку от Билла и Мелинды Гейтс, а также  Дэвида Рокфеллера-младшего.

Несколько других групп, участвующих в пропалестинских протестах, поддерживаются фондом, финансируемым Сьюзен и Ником Прицкерами, наследниками гостиничной империи Hyatt, а также сторонниками Байдена и ряда демократических кампаний.

США после нападения ХАМАС на Израиль поддержали Тель-Авив. При этом после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа Вашингтон не раз призывал Тель-Авив воздержаться от ее расширения. Тем не менее, в конце апреля США выделили Израилю пакет помощи на общую сумму 26,38 млрд. долларов Байден говорил, что пропалестинские протесты не повлияют на политику Вашингтона в отношении конфликта.

В то же время стало известно, что на прошлой неделе США полностью приостановили поставки военной помощи Израилю впервые с начала войны.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники
© Министерство обороны РФ
Шойгу поручил нарастить поставки оружия для поддержки темпов наступления
Одесса ждет от России справедливости за 2 мая
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс объяснил создание центра в Израиле попыткой понять историю России
Избранное
Lake of Tears «Ominous»
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере
Александр Кушнир: «В своей новой книге я показываю «Аквариум» под разной подсветкой»
Этно-исторические и социально-психологические предпосылки кризиса в Белоруссии
Плейлист Венкова «Вечная ночь»
Тараканы! «15… И ничего, кроме правды»
«Русско-японская война: запланированная катастрофа, после которой слово "Цусима" стало нарицательным»
Лидер «Конца фильма» призвал придерживаться традиционных отношений
Джо Роган: Джонс — величайший боец в истории
В Минобороны рассказали детали о работе биолабораторий на Украине
Вся правда о чесноке
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации