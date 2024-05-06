Спонсоры Байдена финансируют пропалестинские протесты в США

09:20 6.05.2024

Организации, организующие массовые пропалестинские протесты в США, финансируются спонсорами избирательной кампании действующего президента Джо Байдена, пишет газета Politico.

Так, по данным издания, пропалестинские акции в Колумбийском университете и других учебных заведениях, спонсируются фондом Tides, который, якобы, работает на "социальные перемены" и основанный финансистом Джорджем Соросом. За этими протестами стоит организация Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир") и ей было выделено за последние пять лет почти 500 тысяч долларов. Сам же фонд Tides ранее получал поддержку от Билла и Мелинды Гейтс, а также Дэвида Рокфеллера-младшего.

Несколько других групп, участвующих в пропалестинских протестах, поддерживаются фондом, финансируемым Сьюзен и Ником Прицкерами, наследниками гостиничной империи Hyatt, а также сторонниками Байдена и ряда демократических кампаний.

США после нападения ХАМАС на Израиль поддержали Тель-Авив. При этом после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа Вашингтон не раз призывал Тель-Авив воздержаться от ее расширения. Тем не менее, в конце апреля США выделили Израилю пакет помощи на общую сумму 26,38 млрд. долларов Байден говорил, что пропалестинские протесты не повлияют на политику Вашингтона в отношении конфликта.

В то же время стало известно, что на прошлой неделе США полностью приостановили поставки военной помощи Израилю впервые с начала войны.