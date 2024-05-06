Шольц: 35 тысяч немецких военных готовы отправиться на помощь союзникам
Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии.
Шольц также отметил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Он заверил страны Прибалтики в том, что Германия твердо настроена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО, пишет РИА Новости.
"Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти", — продолжил канцлер.
При этом он отметил, что ситуация в прибалтийском регионе остается напряженной, что побуждает НАТО укреплять свой восточный фланг.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даже не сомневайтесь,прут одни и те же и на одного того же.
если она была никчемная, зачем мы ее принимали?
хочешь сказать, что опять нам 300 лет под игом сидеть и дань платить?
кого ты сотрешь, стиралка не выросла, диванный воен
да да всем надо задуматься, всех запад обманывает, но почему с россией все обманутые дружить не хотят, а все на запад смотрят. Даже казакстан украине оружие поставляет и пытается дружить с НАТО