Шольц: 35 тысяч немецких военных готовы отправиться на помощь союзникам

23:05 6.05.2024

Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии.

Шольц также отметил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Он заверил страны Прибалтики в том, что Германия твердо настроена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО, пишет РИА Новости.

"Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти", — продолжил канцлер.

При этом он отметил, что ситуация в прибалтийском регионе остается напряженной, что побуждает НАТО укреплять свой восточный фланг.