Шольц: 35 тысяч немецких военных готовы отправиться на помощь союзникам

Порядка 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии.

Шольц также отметил, что немецкие Вооруженные силы будут ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. Он заверил страны Прибалтики в том, что Германия твердо настроена защищать каждый "квадратный сантиметр" территории НАТО, пишет РИА Новости.

"Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас! Этого не должно произойти", — продолжил канцлер.

При этом он отметил, что ситуация в прибалтийском регионе остается напряженной, что побуждает НАТО укреплять свой восточный фланг.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 07.05.2024, 10:50
    Гость: Юри_й

    да да всем надо задуматься, всех запад обманывает, но почему с россией все обманутые дружить не хотят, а все на запад смотрят. Даже казакстан украине оружие поставляет и пытается дружить с НАТО

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