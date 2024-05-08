Армения прекращает финансирование ОДКБ
Армения прекращает финансирование деятельности ОДКБ, заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
"Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации", - приводит ее слова "Интерфакс".
При этом она отметила, что Армения не возражает против принятия решения о бюджете ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет ответа на вопрос, почему республика продолжает оставаться членом ОДКБ.
В интервью британским СМИ Пашинян сказал, что ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах, отмечая, что границы не делимитированы.
Между тем, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Армения все еще остается членом ОДКБ, но не желает быть частью неработающего механизма.
"Вы знаете, что за последние несколько лет было несколько вторжений на суверенную территорию Республики Армения, и мы являемся членом ОДКБ, миссией которой является защита суверенных территорий и границ стран-членов. Когда произошли эти вторжения, мы не увидели должных действий со стороны организации, членом которой мы являемся", - сказал Мирзоян в интервью Al-Jazeera.
"Отсутствие должной реакции вызвало вопросы в армянском обществе, и мы не хотим быть частью неработающего механизма. Мы пока являемся членом ОДКБ, но должны работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость", - отметил глава МИД Армении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Суммы Россия вооружала Азербайджан, который использует это оружие для убиства армян. Являясь союзником по ОДКБ, АРМения никогда не вооружала врагов России!
Россия занимает одно из ведущих мест среди стран, у которых Азербайджан закупает военно-техническую продукцию. 1 сентября 2023 года президент республики Ильхам Алиев по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что Азербайджан закупил в России военную продукцию на более чем $5 млрд и эта цифра будет расти.
Поставки российского вооружения
В настоящее время Азербайджан является крупным партнером РФ на оружейном рынке. Согласно оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2006–2016 годах доля российских вооружений в суммарном импорте оборонной продукции Азербайджана составляла порядка 22%.
После распада СССР в 1991-м и до 2005-го Россия оружие в Азербайджан не поставляла!
Прижмите как следует (да и давно пора) хвост армян-диаспоре,и они быстро разберутся с плешивым пашинянкой :))
Когда ругают НАТО за отправку наёмников в Украину,не понимают что именно так НАТО оказывает содействие союзникам,а в некоторых случаях и прямо наносят удары по противнику свотх подопечных.Как помогла РФ партнёру по ОДКБ? Никак. Ни супероружия типа БПЛА,ни миллиардов долларов,подобно получаемым сегодня Украиной от партнёров,ни войск. Конечно Ереван разместит у себя тот же "Иностранный Легион" из Франции и миссию военных специалистов из Канады или Франции.При таком раскладе Азербайджан будет просто молчать и терпеть любые неудобства.Ситуация напомнила мне детство,когда мне наподдали старшеклассники и я пришёл к соседу,работавшему в милиции (да,СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ!) и он стал разбираться и рассуждать что и как.А у меня просто отобрали рубль,полученный от мамы на кино и мороженое.Советовал быть осторожнее и умнее. Зато старший брат одноклассника,вернувший из ДРА годом ранее,просто пошёл и дал в ухо одному самому крепкому,пообещав переломать ноги,если меня тронут,понятно и деньги тоже мне вернули.Конечно доверия к милиции у меня более не было.Аналогично между Арменией,РФ и НАТО на примере с Украиной.
Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления, заявили в МИД РФ.
«Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню - вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю - прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.
ПС: А спонсирование Россией Азербайджана наступательным вооружением против своего союзника Армении, и стать соучастником этнической чистки в Арцахе, это как называется?
Махмуд сян,сян? Ну ты опять под Михайло косишь?