Ирландия, Норвегия и Испания официально признают Палестину государством
Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции.
"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестину. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения", — приводит его слова РИА Новости.
Политик выразил уверенность, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.
Как уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая. На сайте правительства Норвегии также уточняется, что решение Осло о признании вступит в силу 28 мая.
В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелыми последствиями".
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран — членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Оспорьте Борреля ..."
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Шутить изволите? Оспорить такого "садовника"? Я как то с подобными не вижу даже смысла ...
Так как ничего доказывать не надо
Так не всё там написано, и не всё нарисовано. В 1947 году никто не знал о тех войнах, которыми будут пытаться Израиль на 0 помножить. Поэтому нужна новая резолюция, с учётом сегодняшней реальности. Иначе эта история будет бесконечной.
А мусульман что, можно убивать?
Там один из "борцов за палестинский народ" (из политического крыла ХАМАСа) интервью давал. Его спросили - если столько туннелей нарыли, отчего хоть для детей убежище не сделали. Он даже глазом не повёл. "У нас народ - мученник, они все будут счастливы отдать жизни". Так что убил этих людей ХАМАС. Да, руками евреев. Потому у всех нападающих с собой камеры были, и они гнали стрим пока беспредельничали. Чтобы неотвертеться, чтобы обязаны были ответку прислать. И пострашнее. По меркам России (не приведи Бог), они за утро 20500 человек вырезали. Вот и прикинь.
От одного - как мало времени потребовалось "цивилизованной Европе" встать в привычную коленно-локтевую перед животными, каких-то 90 лет и как будто не было 1933-1945. Ничего, Холокост пережили и полезных антисемитских идиотов переживём.