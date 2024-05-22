Ирландия, Норвегия и Испания официально признают Палестину государством

Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции.

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестину. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения", — приводит его слова РИА Новости.

Политик выразил уверенность, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.

Как уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая. На сайте правительства Норвегии также уточняется, что решение Осло о признании вступит в силу 28 мая.

В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжелыми последствиями".

До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран — членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.05.2024, 21:45
    Гость: Alex203

    "Оспорьте Борреля ..."
    *
    Шутить изволите? Оспорить такого "садовника"? Я как то с подобными не вижу даже смысла ...

  3. 22.05.2024, 21:33
    Гость: Alex203

    Так не всё там написано, и не всё нарисовано. В 1947 году никто не знал о тех войнах, которыми будут пытаться Израиль на 0 помножить. Поэтому нужна новая резолюция, с учётом сегодняшней реальности. Иначе эта история будет бесконечной.

  4. 22.05.2024, 21:29
    Гость: Alex203

    А мусульман что, можно убивать?
    Там один из "борцов за палестинский народ" (из политического крыла ХАМАСа) интервью давал. Его спросили - если столько туннелей нарыли, отчего хоть для детей убежище не сделали. Он даже глазом не повёл. "У нас народ - мученник, они все будут счастливы отдать жизни". Так что убил этих людей ХАМАС. Да, руками евреев. Потому у всех нападающих с собой камеры были, и они гнали стрим пока беспредельничали. Чтобы неотвертеться, чтобы обязаны были ответку прислать. И пострашнее. По меркам России (не приведи Бог), они за утро 20500 человек вырезали. Вот и прикинь.

  5. 22.05.2024, 21:06
    Гость: Евреи в шоке только

    От одного - как мало времени потребовалось "цивилизованной Европе" встать в привычную коленно-локтевую перед животными, каких-то 90 лет и как будто не было 1933-1945. Ничего, Холокост пережили и полезных антисемитских идиотов переживём.

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