Польша рассматривает использование своей ПВО против российских ракет
Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью представителя МИД страны Павла Вронского.
По словам Вронского, данный вопрос сейчас рассматривается с правовой и технической точек зрения, однако решений по нему еще не принято. Ранее с просьбой о подобной инициативе к Варшаве обратились власти Киева. О передаче польских систем ПВО Украине речь не идет.
Дипломат подчеркнул, что переговоры по данному вопросу начались в Польше после того, как в марте текущего года российская ракета, якобы, нарушила их воздушное пространство на 39 секунд.
В связи с данным инцидентом был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, который отказался от посещения МИД Польши, так как польская сторона отказалась предоставить какие-либо доказательства своим утверждениям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Через плечо, чтобы было горячо. И если в Польшу прилетит, я не удивлюсь. Пора бы.
Украинцы были дужэ умные при Советском Союзе, но приполз Стёпка Бандера и вся украинская нация тупо выкопала Чёрное море.
Польша хочет выслужиться перед хозяином,и играет с огнем.
они о западных регионах беспокоятся,сколько придется вкладывать в восстановление,при удачном исходе.Что до украинцев,они для них как были низшей не полноценной кастой так всегда и будут.И украинцы вроде умные,но тупые.
"Крыса Европы" (по Черчиллю) как всегда хочет отсидеться за спиной НАТО.
Только их ПВО максимум может закрыть лишь часть Львовской области, причём места где нечего прикрывать, разве что несколько переездов через границу которые и так никто никогда не обстреливал. Второй вопрос, против сверхзвуковых и гипер звуковых ракет это ПВО НАТО как оказалось вообще бесполезно.