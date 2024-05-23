Польша рассматривает использование своей ПВО против российских ракет

09:25 23.05.2024

Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ, против российских ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью представителя МИД страны Павла Вронского.

По словам Вронского, данный вопрос сейчас рассматривается с правовой и технической точек зрения, однако решений по нему еще не принято. Ранее с просьбой о подобной инициативе к Варшаве обратились власти Киева. О передаче польских систем ПВО Украине речь не идет.

Дипломат подчеркнул, что переговоры по данному вопросу начались в Польше после того, как в марте текущего года российская ракета, якобы, нарушила их воздушное пространство на 39 секунд.

В связи с данным инцидентом был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, который отказался от посещения МИД Польши, так как польская сторона отказалась предоставить какие-либо доказательства своим утверждениям.