ЕС не смог согласовать новый санкционный пакет против России

11:10 27.06.2025

На саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского союза не достигли согласия по 18-му пакету санкций против России. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции. По его словам, работа над мерами продолжается и находится «на продвинутом этапе». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что процесс будет завершён в ближайшее время.

Как пишет венгерское издание Index, инициативу заблокировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Накануне он провёл переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, но стороны не пришли к компромиссу. Чтобы избежать формального отказа, вопрос о санкциях вовсе исключили из повестки саммита.

Тем не менее, по данным Reuters и AFP, страны ЕС договорились продлить действие уже существующих ограничений против России ещё на полгода. Как и прежде, для принятия решений о санкциях требуется единогласная поддержка всех 27 государств-членов союза.

Проект нового санкционного пакета включает, среди прочего, предложение снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также потенциальный запрет на операции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2» и банками, участвующими в обходе существующих ограничений.

Против расширения санкций выступают не только власти Словакии, но и Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые меры приведут к росту коммунальных расходов в Европе. Роберт Фицо, в свою очередь, пообещал блокировать ограничения до тех пор, пока не будут решены вопросы с газоснабжением после 2027 года.