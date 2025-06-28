Страны Балтии выходят из договора о запрете противопехотных мин

12:59 28.06.2025

Литва, Латвия и Эстония уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция).

"Латвия, Эстония и Литва представили свои документы о выходе 27 июня. В соответствии с Конвенцией выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы МИД Латвии.

В пресс-службе добавили, что с момента присоединения прибалтийских стран к Конвенции "ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась". "Выход предоставит Латвии гибкость для действий по укреплению сдерживания и обеспечению защиты страны и ее населения", - считают в ведомстве.

В МИД Эстонии сообщили, что "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе Эстония должна предоставить своим Вооруженным силам гибкость для укрепления национальной обороны".

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, комментируя выход страны из конвенции, заявил, что "это решение было принято нелегко". Он назвал Россию "долгосрочной угрозой", которая якобы готовится к затяжной конфронтации.

"Перед лицом угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйма территории НАТО - всеми эффективными военными средствами", - заявил Будрис.

Ранее The Telegraph писала, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы "засеять сосновые и березовые леса" вдоль границы с Россией и Белоруссией миллионами мин, сообщает RT.