Страны Балтии выходят из договора о запрете противопехотных мин
Литва, Латвия и Эстония уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция).
"Латвия, Эстония и Литва представили свои документы о выходе 27 июня. В соответствии с Конвенцией выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы МИД Латвии.
В пресс-службе добавили, что с момента присоединения прибалтийских стран к Конвенции "ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась". "Выход предоставит Латвии гибкость для действий по укреплению сдерживания и обеспечению защиты страны и ее населения", - считают в ведомстве.
В МИД Эстонии сообщили, что "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе Эстония должна предоставить своим Вооруженным силам гибкость для укрепления национальной обороны".
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, комментируя выход страны из конвенции, заявил, что "это решение было принято нелегко". Он назвал Россию "долгосрочной угрозой", которая якобы готовится к затяжной конфронтации.
"Перед лицом угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйма территории НАТО - всеми эффективными военными средствами", - заявил Будрис.
Ранее The Telegraph писала, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы "засеять сосновые и березовые леса" вдоль границы с Россией и Белоруссией миллионами мин, сообщает RT.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пусть свои территории минируют. Это их выбор. Может им так спокойнее будет. Хотя, для ракет, корректируемых авиабомб и снарядов это не препятствие.
Скиньте гаденышам миллион "лепестков" для науки и вразумления.
Страны Северной Европы в лице Латвии,Литвы и Эстонии вполне могут создать отдельный род войск под БПЛА и обзавестись сотнями этих аппаратов на каждую страну очень быстро.Оператором могут быть и тинейджеры из технических колледжей, и пенсионеры коих в этих странах десятки тысяч.В отличии от пенсионеров РФ там пенсионеры до 70 лет крепкие и не пьющие люди.То есть единовременно три маленьких страны могут нанести удар тысячами БПЛА по РФ с прямым управлением и десятками тысяч с ИИ. Это не считая Польши,Финляндии,Норвегии,Швеции. В этих странах точные науки на ОЧЕНЬ хорошем уровне. Захватить территорию РФ они не смогут, но в моменте нанести сокрушительный урон всей западной группировке ВС РФ смогут спокойно.
хороший повод с беспилотников засеять Прибалтику противопехотными минами.Пусть прочувствуют на своей шкуре.
Какой ужас и какой же последует грозный ответ Кремля? Очередной пук. Президент РФ в разгар СВО анонсировал сокращение производства оружия и раскритиковал страны ЕС за увеличение оборонного бюджета до 5%.