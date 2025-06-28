Страны Балтии выходят из договора о запрете противопехотных мин

Литва, Латвия и Эстония уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции, запрещающей противопехотные мины (Оттавская конвенция).

"Латвия, Эстония и Литва представили свои документы о выходе 27 июня. В соответствии с Конвенцией выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи вышеупомянутого документа", - цитирует "Интерфакс" заявление пресс-службы МИД Латвии.

В пресс-службе добавили, что с момента присоединения прибалтийских стран к Конвенции "ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась". "Выход предоставит Латвии гибкость для действий по укреплению сдерживания и обеспечению защиты страны и ее населения", - считают в ведомстве.

В МИД Эстонии сообщили, что "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе Эстония должна предоставить своим Вооруженным силам гибкость для укрепления национальной обороны".

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, комментируя выход страны из конвенции, заявил, что "это решение было принято нелегко". Он назвал Россию "долгосрочной угрозой", которая якобы готовится к затяжной конфронтации.

"Перед лицом угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйма территории НАТО - всеми эффективными военными средствами", - заявил Будрис.

Ранее The Telegraph писала, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы "засеять сосновые и березовые леса" вдоль границы с Россией и Белоруссией миллионами мин, сообщает RT

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2025, 15:07
    Гость: stalker

    Пусть свои территории минируют. Это их выбор. Может им так спокойнее будет. Хотя, для ракет, корректируемых авиабомб и снарядов это не препятствие.

  3. 28.06.2025, 14:54
    Гость: Ожидаю ещё худшего

    Страны Северной Европы в лице Латвии,Литвы и Эстонии вполне могут создать отдельный род войск под БПЛА и обзавестись сотнями этих аппаратов на каждую страну очень быстро.Оператором могут быть и тинейджеры из технических колледжей, и пенсионеры коих в этих странах десятки тысяч.В отличии от пенсионеров РФ там пенсионеры до 70 лет крепкие и не пьющие люди.То есть единовременно три маленьких страны могут нанести удар тысячами БПЛА по РФ с прямым управлением и десятками тысяч с ИИ. Это не считая Польши,Финляндии,Норвегии,Швеции. В этих странах точные науки на ОЧЕНЬ хорошем уровне. Захватить территорию РФ они не смогут, но в моменте нанести сокрушительный урон всей западной группировке ВС РФ смогут спокойно.

  4. 28.06.2025, 13:44
    Гость: есть

    хороший повод с беспилотников засеять Прибалтику противопехотными минами.Пусть прочувствуют на своей шкуре.

  5. 28.06.2025, 13:40
    Гость: Пилот

    Какой ужас и какой же последует грозный ответ Кремля? Очередной пук. Президент РФ в разгар СВО анонсировал сокращение производства оружия и раскритиковал страны ЕС за увеличение оборонного бюджета до 5%.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
© KM.RU
Ситуация критическая. Через неделю платежи за газ и ЖКХ для многих будут неподъемны
Путин подписал закон о защите русского языка
Война на Ближнем Востоке сменилась то ли миром, то ли паузой
© KM.RU, Наталья Ступникова
У школы отнимут функцию оценки знаний?
Избранное
Александр Непомнящий «Под тонкой кожей»
Сергей Черняховский. Переговоры на фоне смертей
Тайная миссия Шрёдера в Москву
Kiri No Mori «Изанаги» (сетевой EP)
День Победы и «мягкая сила» России
«Трагедия Севастополя показала необходимость создания системы местной ПВО»
«Почему решение не праздновать 100-летие СССР крайне опасно в условиях боевых действий на Украине»
Лидер «Пилота» попросил молодежь не портить демографическую ситуацию в стране
Александр Домогаров: «Я влюблен в жизнь!»
Гибель санитарного теплохода «Армения» во время ВОВ: «Вспомнить всех»
Декабрь 1916 года: агония старого мира
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации