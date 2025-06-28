В ДТП в Белоруссии погибла семья из России

В ДТП под Минском погибли четверо граждан России — две женщины и два ребенка, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Беларуси.

Авария случилась около 5:20 утра в субботу возле деревни Слободщина Минского района. 26-летний водитель автомобиля Mercedes ехал по автодороге М2 в сторону аэропорта. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он врезался в такси Skoda, которое ехало в попутном направлении. От удара такси отбросило на обочину в дорожное ограждение.

В результате ДТП погибли пассажиры такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и 7 лет). Водитель Skoda госпитализирован. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали.

В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Белоруссии.

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