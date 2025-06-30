Лавров прокомментировал увеличение странами НАТО расходов на оборону

Стоп-кадр из видеотрансляции

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии, прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, "что наращивание военных расходов Россией может закончиться для нее крахом, как и для Советского Союза".

"Наверное, он (глава МИД Польши Радослав Сикорский - ред.) предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации. А Россия, как сказал президент на днях, (...) планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом, а не выдумками и не высосанными из пальца угрозами, как это делают страны-члены НАТО, в том числе Радослав Сикорский", - сказал Лавров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2025, 20:04
    Гость: Дауну

    В России расходы на оборону включают и расходы на разоренную с подачи "демократов-дегенератов".
    промышленность.
    Хоть что-то начали сами делать, а не китайское перекрашивать...

  2. 30.06.2025, 20:00
    Гость: Кстати...

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Прибалтики уже скоро поднимут свои военные расходы до 5 процентов ВВП.
    Они могут и до 50 процентов поднять - при условии, что дотации от ЕС возместят им эти расходы.

  3. 30.06.2025, 18:31
    Гость: Дан

    Кто бы говорил-у России сейчас расходы на оборону в 3раза больше чем в большинстве стран НАТО.И даже через 10 лет планируется! довести эти траты до 5% ВВП.

  4. 30.06.2025, 17:20
    Гость: неудивительно

    Во времена социализма У НАТО(США) военный бюджет был больше чем у стран Варшавского договора(СССР).

  5. 30.06.2025, 16:33
    Гость: Давайте уж разовьем

    Вашу мысль до логического конца. Ведь без преступного попустительства власти никаких "орд мигрантов" у нас бы не было.

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