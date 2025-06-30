Лавров прокомментировал увеличение странами НАТО расходов на оборону

11:28 30.06.2025

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии, прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, "что наращивание военных расходов Россией может закончиться для нее крахом, как и для Советского Союза".

"Наверное, он (глава МИД Польши Радослав Сикорский - ред.) предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации. А Россия, как сказал президент на днях, (...) планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом, а не выдумками и не высосанными из пальца угрозами, как это делают страны-члены НАТО, в том числе Радослав Сикорский", - сказал Лавров.