Лавров прокомментировал увеличение странами НАТО расходов на оборону
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ в Киргизии, прокомментировал слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, "что наращивание военных расходов Россией может закончиться для нее крахом, как и для Советского Союза".
"Наверное, он (глава МИД Польши Радослав Сикорский - ред.) предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации. А Россия, как сказал президент на днях, (...) планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом, а не выдумками и не высосанными из пальца угрозами, как это делают страны-члены НАТО, в том числе Радослав Сикорский", - сказал Лавров.
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В России расходы на оборону включают и расходы на разоренную с подачи "демократов-дегенератов".
промышленность.
Хоть что-то начали сами делать, а не китайское перекрашивать...
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Прибалтики уже скоро поднимут свои военные расходы до 5 процентов ВВП.
Они могут и до 50 процентов поднять - при условии, что дотации от ЕС возместят им эти расходы.
Кто бы говорил-у России сейчас расходы на оборону в 3раза больше чем в большинстве стран НАТО.И даже через 10 лет планируется! довести эти траты до 5% ВВП.
Во времена социализма У НАТО(США) военный бюджет был больше чем у стран Варшавского договора(СССР).
Вашу мысль до логического конца. Ведь без преступного попустительства власти никаких "орд мигрантов" у нас бы не было.